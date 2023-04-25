Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl açıldı? Meclis'in ilk kuruluşunda insan profili nasıldı? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkiye Büyük Millet Meclisi" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 101. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihe Yolculuk

10:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl açıldı?

13:30 Meclis'in ilk kuruluşunda insan profili nasıldı?

16:30 TBMM'nin açılma süreci ve Milli Mücadele

19:10 İşgal yıllarında meclis nasıl açıldı?

22:30 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçiş süreci

25:00 1. TBMM ile 2. TBMM arasında nasıl farklar vardı?

30:00 Meclis'in ilk kararı ve ilk çıkardığı kanun

34:30 Mustafa Kemal Paşa nasıl meclis başkanı seçildi?

36:30 TBMM'nin açılışı ve hükümet kurulana kadar ilk çalışmaları

38:00 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu?

46:00 Mustafa Kemal Paşa'nın gazete manşetlerinde bayram mesajları

49:45 TBMM'nin açılışının 103. Yıl Dönümü

51:30 Meclis'in ilk kuruluşunda insan profili nasıldı?

57:00 TBMM'nin 1921 Anayasası ne anlama geliyordu?

01:01:00 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kuruldu?

01:06:00 Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir neden yol ayrımına gitti?

01:08:00 Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliği görevine gelişi

01:10:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi

01:19:00 Mustafa Kemal 1919'da padişaha hangi konuda telgraf çekti?

01:24:00 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilişi

01:30:00 Sivas Kongresi'nde yaşanan gelişmeler

01:33:00 Sivas Kongresi'nde manda ve himaye nasıl reddedildi?

01:36:00 Kuvayi Milliye dönemini nasıl anlamalıyız?

01:40:00 Lozan Antlaşması maddeleri ve önemi nedir?