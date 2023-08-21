Hz. Peygamber (SAV) Döneminde Mekke ve Medine | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Halis Aydemir ile peygamberlikten önce Mekke ve Medine'deki dini, sosyal ve iktisadi hayat konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Doğu Avrupa Türkleri" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 110. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Hz. Peygamber (S.A.V.) döneminde Mekke ve Medine
05:00 Cahiliye Devrinde Araplarda Dini, Sosyal ve İktisadi Hayat
08:00 Mekke şehri nasıl kuruldu?
10:00 Cahiliye döneminde Mekke'de yaşam nasıldı?
35:00 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) vahiy öncesi dönemi
40:00 Hz. Muhammed (S.A.V.) peygamberliğini nasıl ilan etti?
54:00 Hicret öncesi Medine'de dini ve sosyal hayat nasıldı?
01:02:00 Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) niçin Medine'ye davet edildi?
01:09:00 Hicretten sonra gerçekleşen olaylar nelerdir?
01:13:00 Müslümanlara savaş izni ne zaman verildi?
01:20:00 Medine Vesika'sının önemi nedir?
01:34:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) vefatından sonra neler yaşandı?