Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han I Tarihe Yolculuk

Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının konuğu Sakarya Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan oldu.

03:00 Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han

09:30 Zor yılların hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

13:00 Sultan II. Abdülhamid kişiliği ve tahta çıkışı

20:40 Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?

24:00 Sultan II. Abdülhamid öncesi Osmanlı Devleti

31:00 Sultan II. Abdülhamid hayatı ve kişiliği

38:00 Sultan II. Abdülhamid'i farklı kılan özellikleri

59:00 Sultan II. Abdülhamid dönemi: siyaset, iktisat ve dış politika

01:16:30 Sultan II. Abdülhamid'in Avrupa gezisi ve sonrası

01:31:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde izlenen iç ve dış politika

01:41:00 Tarihimizde Sultan II. Abdülhamid