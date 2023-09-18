Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han I Tarihe Yolculuk
Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının konuğu Sakarya Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan oldu.
03:00 Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han
09:30 Zor yılların hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid
13:00 Sultan II. Abdülhamid kişiliği ve tahta çıkışı
20:40 Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?
24:00 Sultan II. Abdülhamid öncesi Osmanlı Devleti
31:00 Sultan II. Abdülhamid hayatı ve kişiliği
38:00 Sultan II. Abdülhamid'i farklı kılan özellikleri
59:00 Sultan II. Abdülhamid dönemi: siyaset, iktisat ve dış politika
01:16:30 Sultan II. Abdülhamid'in Avrupa gezisi ve sonrası
01:31:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde izlenen iç ve dış politika
01:41:00 Tarihimizde Sultan II. Abdülhamid