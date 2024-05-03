Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor? | Tarihe Yolculuk

Siyasi Mücadeleler Meclise Nasıl Yansıdı?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılma Süreci

11:00 Meclis Açılmadan Önce Ülke Nasıl Bir Durum İçerisindeydi?

18:00 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Milli Mücadele

21:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?

23:10 Meclis Neden Ankara'da Açıldı?

25:30 Meclisin Açılışı İçin Neden Cuma Günü Seçildi?

30:00 24 Nisan Günü Mecliste Hangi Kararlar Alındı?

32:00 Kurtuluş Mücadelesinin Önemli Safhalarından Biri Olan TBMM'nin Açılış Süreci ve Yaşananlar

34:00 İlk Mecliste Alınan Kararlar ve Görevlendirmeler

37:00 İlk Mecliste Kararlar Nasıl Alınıyor?

40:30 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?

43:30 Birinci Meclis Binası Hangi Tarihler Arasında Hizmet Verdi?

46:30 İlk Meclisin Milletvekilleri Hangi Özelliklere Sahipti?

52:30 Birinci Mecliste Yürürlüğe Giren İlk Kanun Neydi?

56:15 İkinci Meclis Binasına Geçiş Süreci Nasıl İlerledi?

59:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?

01:07:00 İlk Mecliste Alınan Kararlar ve Görevlendirmeler

01:12:00 Meclisin Açılması Türk Demokrasisi İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

01:15:00 Mehmet Akif Mecliste Nasıl Yer Aldı?

01:22:00 Siyasi Mücadeleler Meclise Nasıl Yansıdı?

01:29:00 Meclisin Açılması Türk Demokrasisi İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

01:37:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?