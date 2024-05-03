Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor? | Tarihe Yolculuk
Siyasi Mücadeleler Meclise Nasıl Yansıdı?
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılma Süreci
11:00 Meclis Açılmadan Önce Ülke Nasıl Bir Durum İçerisindeydi?
18:00 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Milli Mücadele
21:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?
23:10 Meclis Neden Ankara'da Açıldı?
25:30 Meclisin Açılışı İçin Neden Cuma Günü Seçildi?
30:00 24 Nisan Günü Mecliste Hangi Kararlar Alındı?
32:00 Kurtuluş Mücadelesinin Önemli Safhalarından Biri Olan TBMM'nin Açılış Süreci ve Yaşananlar
34:00 İlk Mecliste Alınan Kararlar ve Görevlendirmeler
37:00 İlk Mecliste Kararlar Nasıl Alınıyor?
40:30 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?
43:30 Birinci Meclis Binası Hangi Tarihler Arasında Hizmet Verdi?
46:30 İlk Meclisin Milletvekilleri Hangi Özelliklere Sahipti?
52:30 Birinci Mecliste Yürürlüğe Giren İlk Kanun Neydi?
56:15 İkinci Meclis Binasına Geçiş Süreci Nasıl İlerledi?
59:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?
01:07:00 İlk Mecliste Alınan Kararlar ve Görevlendirmeler
01:12:00 Meclisin Açılması Türk Demokrasisi İçin Ne Anlam İfade Ediyor?
01:15:00 Mehmet Akif Mecliste Nasıl Yer Aldı?
01:22:00 Siyasi Mücadeleler Meclise Nasıl Yansıdı?
01:29:00 Meclisin Açılması Türk Demokrasisi İçin Ne Anlam İfade Ediyor?
01:37:00 Ülke Tarihimizde TBMM'nin Açılışı Nasıl Bir Yer Ediniyor?