Kuruluşundan Yükselişine Osmanlı Devleti | Tarihe Yolculuk
Prof. Dr. Feridun Emecen ile tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu konuşuldu.
Osmanlı Devleti nasıl kuruldu? Osmanlı bir beylik iken devlete nasıl dönüştü? Osmanlı Devleti neden ve nasıl çöktü? Osmanlı Devleti nasıl başarılı oldu? Yıldırım Beyazid nasıl bir sultandı?
Tarihi Yolculuk programına bu hafta 29 Mayıs Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
09:19 Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?
11:37 Anadolu beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi
18:24 Tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
23:30 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Anadolu
28:09 Osmanlı'nın kuruluşu ve Bizans'la ilişkisi
31:11 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan unsurlar nelerdir?
39:45 Osmanlı'nın kuruluşunda dini ve siyasi teşkilatların rolü nedir?
44:37 Osmanlı bir beylik iken devlete nasıl dönüştü?
50:56 Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?
01:06:49 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçisi ve Balkan fetihleri
01:12:55 Osmanlı Devleti'nin gelişimini sağlayan en önemli etkenler
01:20:55 Osmanlı Devleti neden ve nasıl çöktü?
01:23:22 Osmanlı Devleti'nin uyguladığı savaş taktikleri
01:30:25 Osmanlı Devleti nasıl başarılı oldu?
01:34:34 Yıldırım Beyazid nasıl bir sultandı?
01:39:38 Fetret Devri ve sonuçları
01:41:38 Haçova Savaşı ve sonuçları
01:46:58 Fetret Dönemi ve Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanması