Kuruluşundan Yükselişine Osmanlı Devleti | Tarihe Yolculuk

Prof. Dr. Feridun Emecen ile tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu konuşuldu.

Osmanlı Devleti nasıl kuruldu? Osmanlı bir beylik iken devlete nasıl dönüştü? Osmanlı Devleti neden ve nasıl çöktü? Osmanlı Devleti nasıl başarılı oldu? Yıldırım Beyazid nasıl bir sultandı?

Tarihi Yolculuk programına bu hafta 29 Mayıs Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

09:19 Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?

11:37 Anadolu beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi

18:24 Tarihi ve sosyolojik açıdan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu

23:30 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Anadolu

28:09 Osmanlı'nın kuruluşu ve Bizans'la ilişkisi

31:11 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan unsurlar nelerdir?

39:45 Osmanlı'nın kuruluşunda dini ve siyasi teşkilatların rolü nedir?

44:37 Osmanlı bir beylik iken devlete nasıl dönüştü?

50:56 Osmanlı Devleti nasıl kuruldu?

01:06:49 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçisi ve Balkan fetihleri

01:12:55 Osmanlı Devleti'nin gelişimini sağlayan en önemli etkenler

01:20:55 Osmanlı Devleti neden ve nasıl çöktü?

01:23:22 Osmanlı Devleti'nin uyguladığı savaş taktikleri

01:30:25 Osmanlı Devleti nasıl başarılı oldu?

01:34:34 Yıldırım Beyazid nasıl bir sultandı?

01:39:38 Fetret Devri ve sonuçları

01:41:38 Haçova Savaşı ve sonuçları

01:46:58 Fetret Dönemi ve Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanması