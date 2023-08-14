Avrupa'da Devrimler Çağı | Tarihe Yolculuk
Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'ni nasıl yorumladı?
Fransız İhtilali'ni hazırlayan sebepler nelerdir? Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'ni nasıl yorumladı? Fransız Devrimi'nin Osmanlı İmparatorluğu'na etkisi nasıl oldu?
Tarihe Yolculuk Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'na Etkisi" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 109. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Hasip Saygılı konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'na Etkisi
05:00 Osmanlı ne zaman toprak kaybetmeye başladı?
08:40 Batı Avrupa'nın yükselmesinin temel nedenleri
15:15 Osmanlı niçin toprak kaybetmeye başladı?
25:00 Osmanlı Devleti'nde ekonomik yapı nasıldı?
34:00 Osmanlı 19. Yüzyıl'da Batı karşısında niçin başarılı olamadı?
39:00 Osmanlı Batı'nın yükselişine nasıl yaklaşıyordu?
52:00 Fransız İhtilali'ni hazırlayan sebepler
01:00:00 Avrupa'da devrimler çağı ve Fransız İhtilali
01:10:00 Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'ni nasıl yorumladı?
01:14:00 Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'na etkisi
01:20:00 Fransız İhtilali sonrası Osmanlı Devleti
01:26:00 Fransız İhtilali ile değişen Avrupa Düzeni ve Osmanlı
01:34:00 Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'na Etkisi