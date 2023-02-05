2. Bölüm | Türklük Kavramı

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk olarak katıldı.
Tarihe Yolculuk 2. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
06:10 Türklük kavramı nedir?
09:15 Doğru tarih anlayışı geliştirmenin önemi
11:15 Türk coğrafyası
12:35 Coğrafya kader midir?
14:45 Batı Türk Kağanlığı'nın "Türk" kelimesi üzerine etkisi
16:35 Türkler iddia edildiği gibi kaba bir millet miydi?
19:05 Türkler için Anadolu'nun anlamı neydi?
20:20 Türklerin kullandığı semboller
22:00 Türklerin sahip olduğu dinler
23:45 Kurumsal ilk Türk devleti
25:30 Tarihteki Türk boyları
28:30 Topluluklar nasıl devlet olur?
32:25 İdari teşkilatlarda kadınların rolü neydi?
34:30 Çin Seddi niçin yapıldı?
36:30 Türk tarihindeki ilk model hükümdar: Mete Han
37:50 Örnek alınan ordu sistemi
38:35 Coğrafya ve yaşam
42:40 Türkler nasıl Müslüman oldu?
47:50 İlk Müslüman Türk devletleri
54:35 Ahmet Taşağıl'ın kitapları
58:15 Taşağıl Çince okuyor
01:01:05 Anadolu'nun kapıları Türklere Malazgirt ile mi açıldı?
01:03:00 Kafkasların Türkler için önemi
01:05:50 Türkler ve boylar
01:09:05 Boy nedir?
01:11:00 Moğolların yazılı metni yok!
01:12:20 Moğollar ve ilişkileri
01:14:45 Esas Türk tipi Oğuz tipidir
01:18:00 Cengiz Han'ın liderliği nasıldı?
01:19:00 Cengiz Han Batı'ya neden yöneldi?
01:20:45 Cengiz yasaları
01:22:10 Uygurları kurtaran Cengiz Han'dır
01:24:10 Türkleri ve Müslümanları Cengiz Han korudu
01:26:00 Moğolların ömrü neden kısa oldu?
01:27:45 Timur döneminde devletin yapısı
01:31:00 Cengiz Han döneminde bilim ve kültür alanındaki çalışmalar
01:34:30 Atilla Türk müydü?
01:38:50 Kızılderililer Türk müydü?
01:42:45 Osmanlı'nın geldiği Kayı Boyu
01:44:30 Bozkır coğrafyasındaki liderlerin iyi lider olmasındaki sır nedir?
01:47:15 Türklerin yaşam şartlarına adaptasyon becerisi