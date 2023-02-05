2. Bölüm | Türklük Kavramı

Türkler nasıl Müslüman oldu?

05 Şubat 2023 | 12:20
VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk olarak katıldı.

Tarihe Yolculuk 2. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

06:10 Türklük kavramı nedir?

09:15 Doğru tarih anlayışı geliştirmenin önemi

11:15 Türk coğrafyası

12:35 Coğrafya kader midir?

14:45 Batı Türk Kağanlığı'nın "Türk" kelimesi üzerine etkisi

16:35 Türkler iddia edildiği gibi kaba bir millet miydi?

19:05 Türkler için Anadolu'nun anlamı neydi?

20:20 Türklerin kullandığı semboller

22:00 Türklerin sahip olduğu dinler

23:45 Kurumsal ilk Türk devleti

25:30 Tarihteki Türk boyları

28:30 Topluluklar nasıl devlet olur?

32:25 İdari teşkilatlarda kadınların rolü neydi?

34:30 Çin Seddi niçin yapıldı?

36:30 Türk tarihindeki ilk model hükümdar: Mete Han

37:50 Örnek alınan ordu sistemi

38:35 Coğrafya ve yaşam

42:40 Türkler nasıl Müslüman oldu?

47:50 İlk Müslüman Türk devletleri

54:35 Ahmet Taşağıl'ın kitapları

58:15 Taşağıl Çince okuyor

01:01:05 Anadolu'nun kapıları Türklere Malazgirt ile mi açıldı?

01:03:00 Kafkasların Türkler için önemi

01:05:50 Türkler ve boylar

01:09:05 Boy nedir?

01:11:00 Moğolların yazılı metni yok!

01:12:20 Moğollar ve ilişkileri

01:14:45 Esas Türk tipi Oğuz tipidir

01:18:00 Cengiz Han'ın liderliği nasıldı?

01:19:00 Cengiz Han Batı'ya neden yöneldi?

01:20:45 Cengiz yasaları

01:22:10 Uygurları kurtaran Cengiz Han'dır

01:24:10 Türkleri ve Müslümanları Cengiz Han korudu

01:26:00 Moğolların ömrü neden kısa oldu?

01:27:45 Timur döneminde devletin yapısı

01:31:00 Cengiz Han döneminde bilim ve kültür alanındaki çalışmalar

01:34:30 Atilla Türk müydü?

01:38:50 Kızılderililer Türk müydü?

01:42:45 Osmanlı'nın geldiği Kayı Boyu

01:44:30 Bozkır coğrafyasındaki liderlerin iyi lider olmasındaki sır nedir?

01:47:15 Türklerin yaşam şartlarına adaptasyon becerisi

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