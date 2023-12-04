Türk Tarihi ve Kültürü | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile yazılı kaynaklarda Türk tarihi konuşuldu.
Türklerin karakteristik özellikleri nelerdir? Eski Türk Boylarının hayatları nasıldı? Gök Türk Devleti'nin çözülüş sebepleri nelerdir? Tarihi Yolculuk programına bu hafta Yeditepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:44 Türklerin tarihi
11:21 Türk tarihi ve kültürü
12:20 İslam öncesi Türk kültür tarihi
26:27 Eski Türk Boylarının hayatları nasıldı?
28:44 Yazılı kaynaklarda Türk tarihi
39:22 Bozkırdan dünyaya yayılan ilk Türkler
41:41 Türk model devleti: Gök Türkler
01:01:17 Türklerin karakteristik özellikleri nelerdir?
01:06:04 Türk tarihinde göçler ve önemli sonuçları
01:12:13 Türk adıyla anılan ilk devlet "Gök Türkler"
01:21:16 Bozkırın kadim milleti Türklerin tarihi
01:27:40 Türk devletlerinde tarihi devamlılık
01:32:09 Gök Türk Devleti'nin çözülüş sebepleri
01:42:58 Hunlardan günümüze Türk tarihinde devamlılık