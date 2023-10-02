Osmanlı Devleti'nde "Askeri ve İstihbarat Sistemi" | Tarihe Yolculuk

Prof. Dr. Gültekin Yıldız ile Osmanlı Devleti'nde askeri yapı ve istihbarat sistemi konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gültekin Yıldız oldu. Tarihe Yolculuk'un bu bölümünde "Devletlerin Askeri ve İstihbarat Sistemleri" konuşuldu.

10:10 Osmanlı Devleti'nde "Askeri ve İstihbarat Sistemi"

15:40 Bir devletin var olmasında askeri sistem ne kadar önemli?

19:23 Devletler için askeri sistemin önemi nedir?

20:28 Devletlerin geleceğinde askeri sistem ve istihbaratın önemi

23:24 Askeri sistemin bozulması devletlerin yıkılması için yeterli sebep mi?

58:04 Yeniçeri Ocağının kaldırılma nedenleri

1:02:40 Yeniçerilerin askeri teşkilat yapısı nasıldı?

1:08:07 Askeri Yapı'da, 1826 sonrası ne gibi değişiklikler yaşandı?

1:09:10 Yeniçeri Ocağının ortadan kaldırılması olayı: Vaka-i Hayriye

1:15:50 Osmanlı Devleti'nde askeri istihbarat faaliyetleri

1:23:30 Osmanlı'da istihbarat sistemi nasıldı?

1:28:50 Stratejik karar vermede "Askeri İstihbaratın" rolü

1:31:18 Osmanlı'da dış askeri istihbarat faaliyetleri

1:40:35 "Sistematik olmak kurallara bağlı olmayı gerektirir