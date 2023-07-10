Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi

Horasan Selçuklular için neden önemli?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta İstanbul Medeniyet Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile "Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:27 Güneş Ülkesi Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi

09:37 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi

12:02 Türkiye Selçuklu Sultanlarının DNA analizleri

16:29 Türkiye'ye adını veren hükümdarların siluetleri

22:49 Selçuklu sultanları 800 yıl sonra DNA teknolojisi ile hayat buldu

28:15 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi

31:25 Horasan Selçuklular için neden önemli?

37:11 Büyük Selçuklu ve Gazneli ilişkileri

43:00 Selçuklu savaş taktiği

56:50 Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?

01:00:57 Tuğrul Bey nasıl sultan oldu?

01:02:50 Selçuklu topraklarının hanedan üyeleri tarafından paylaştırılması

01:07:10 Horasan'ın önemli merkezleri nelerdir?

01:09:40 Selçuklular nasıl Müslüman oldu?

01:13:34 Selçuklular niçin Hanefi mezhebini tercih ettiler?

01:19:12 Horasan'ın sosyal, etnik ve dini yapısı

01:21:32 Selçuklular İrani mi yoksa Turani mi devletti?