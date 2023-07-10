Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi
Horasan Selçuklular için neden önemli?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta İstanbul Medeniyet Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile "Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi" konuşuldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:27 Güneş Ülkesi Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi
09:37 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi
12:02 Türkiye Selçuklu Sultanlarının DNA analizleri
16:29 Türkiye'ye adını veren hükümdarların siluetleri
22:49 Selçuklu sultanları 800 yıl sonra DNA teknolojisi ile hayat buldu
28:15 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi
31:25 Horasan Selçuklular için neden önemli?
37:11 Büyük Selçuklu ve Gazneli ilişkileri
43:00 Selçuklu savaş taktiği
56:50 Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?
01:00:57 Tuğrul Bey nasıl sultan oldu?
01:02:50 Selçuklu topraklarının hanedan üyeleri tarafından paylaştırılması
01:07:10 Horasan'ın önemli merkezleri nelerdir?
01:09:40 Selçuklular nasıl Müslüman oldu?
01:13:34 Selçuklular niçin Hanefi mezhebini tercih ettiler?
01:19:12 Horasan'ın sosyal, etnik ve dini yapısı
01:21:32 Selçuklular İrani mi yoksa Turani mi devletti?