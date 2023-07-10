VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi 10 Temmuz 2023 | 104. Bölüm
Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk 07 Temmuz 2023 | 103. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 101. Bölüm
| Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 98. Bölüm
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 92. Bölüm
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 88. Bölüm
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Türkistan'ın Kültürel ve Siyasi Özellikleri I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 80. Bölüm
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 79. Bölüm
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 69. Bölüm
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 60. Bölüm
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri I Tarihe Yolculuk 21 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 49. Bölüm
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 41. Bölüm
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 15 Mayıs 2023 | 18. Bölüm
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 | 17. Bölüm
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 | 16. Bölüm
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 | 15. Bölüm
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 | 14. Bölüm
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 | 13. Bölüm
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 | 12. Bölüm
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 | 11. Bölüm
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 | 10. Bölüm
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 | 9. Bölüm
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 8. Bölüm
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 | 7. Bölüm
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 | 6. Bölüm
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 | 5. Bölüm
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 | 4. Bölüm
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 | 3. Bölüm
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 | 2. Bölüm
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 1. Bölüm

Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi

Horasan Selçuklular için neden önemli?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta İstanbul Medeniyet Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile "Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk
03:27 Güneş Ülkesi Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi
09:37 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi
12:02 Türkiye Selçuklu Sultanlarının DNA analizleri
16:29 Türkiye'ye adını veren hükümdarların siluetleri
22:49 Selçuklu sultanları 800 yıl sonra DNA teknolojisi ile hayat buldu
28:15 Tarihte Horasan'ın yeri ve önemi
31:25 Horasan Selçuklular için neden önemli?
37:11 Büyük Selçuklu ve Gazneli ilişkileri
43:00 Selçuklu savaş taktiği
56:50 Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?
01:00:57 Tuğrul Bey nasıl sultan oldu?
01:02:50 Selçuklu topraklarının hanedan üyeleri tarafından paylaştırılması
01:07:10 Horasan'ın önemli merkezleri nelerdir?
01:09:40 Selçuklular nasıl Müslüman oldu?
01:13:34 Selçuklular niçin Hanefi mezhebini tercih ettiler?
01:19:12 Horasan'ın sosyal, etnik ve dini yapısı
01:21:32 Selçuklular İrani mi yoksa Turani mi devletti?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Düşünce ve Hayat
-->
40 Sahabe
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
İnsan Halleri
-->
Ailede Benden Bize
-->
Hayata Dokunmak
-->
Açık Medeniyet
-->
Kameraman Gözüyle
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı