Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti? | Tarihe Yolculuk

Cumhuriyet Öncesinde Yerel Seçimler Nasıl Yapılıyordu?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Türk Siyasi Tarihinde Seçimler ve Demokrasi Tarihi

07:00 Türk Siyasi Tarihinde Seçimler

10:30 Cumhuriyet Öncesinde Yerel Seçimler Nasıl Yapılıyordu?

12:00 I. Meşrutiyet İlan Edildikten Sonra Meclis Neden Tatil Edildi?

17:00 Monarşiden Meşrutiyete Geçiş Döneminin Özellikleri

18:30 Türk Siyasi Tarihinde Mithat Paşa'nın Yeri

24:00 Milliyetçilik Düşüncesi Ülke Yönetimini Nasıl Etkiledi?

27:00 1877 ve 1908 Seçimleri Nasıl Yapıldı?

31:00 İttihat ve Terakki Fırkası Ülke Yönetimin Nasıl Etkiledi?

37:00 1877 Seçimlerinde Milletvekili Olabilme Şartları Nelerdi?

39:00 Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Ne Zaman Tanındı?

42:00 Geçiş Dönemi Seçimleri Nedir? Hangi Dönemi Kapsar?

52:00 1923 Seçimlerinin Özellikleri Neler?

55:15 1920 Seçimleri Sonrası Hangi Gelişmeler Yaşandı?

57:30 Tek Parti Döneminin Özellikleri

59:30 Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti?

01:02:00 Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti?

01:06:00 1946 Seçimleri Nasıl Gerçekleşti? Sonuçları Ne Oldu?

01:14:00 1960 Sonrası Siyasi Partilerin Temsiliyetindeki Değişiklikler

01:17:00 1970 Sonrası Seçimler Ülkeye Nasıl Yön Verdi?

01:23:00 Türk Demokrasisinin Gelişim Süreci

01:28:00 Cumhuriyetten 100 Yıl Sonra Türk Siyaseti Nasıl Bir Konuma Kavuştu?