Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti? | Tarihe Yolculuk
Cumhuriyet Öncesinde Yerel Seçimler Nasıl Yapılıyordu?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Türk Siyasi Tarihinde Seçimler ve Demokrasi Tarihi
07:00 Türk Siyasi Tarihinde Seçimler
10:30 Cumhuriyet Öncesinde Yerel Seçimler Nasıl Yapılıyordu?
12:00 I. Meşrutiyet İlan Edildikten Sonra Meclis Neden Tatil Edildi?
17:00 Monarşiden Meşrutiyete Geçiş Döneminin Özellikleri
18:30 Türk Siyasi Tarihinde Mithat Paşa'nın Yeri
24:00 Milliyetçilik Düşüncesi Ülke Yönetimini Nasıl Etkiledi?
27:00 1877 ve 1908 Seçimleri Nasıl Yapıldı?
31:00 İttihat ve Terakki Fırkası Ülke Yönetimin Nasıl Etkiledi?
37:00 1877 Seçimlerinde Milletvekili Olabilme Şartları Nelerdi?
39:00 Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Ne Zaman Tanındı?
42:00 Geçiş Dönemi Seçimleri Nedir? Hangi Dönemi Kapsar?
52:00 1923 Seçimlerinin Özellikleri Neler?
55:15 1920 Seçimleri Sonrası Hangi Gelişmeler Yaşandı?
57:30 Tek Parti Döneminin Özellikleri
59:30 Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti?
01:02:00 Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti?
01:06:00 1946 Seçimleri Nasıl Gerçekleşti? Sonuçları Ne Oldu?
01:14:00 1960 Sonrası Siyasi Partilerin Temsiliyetindeki Değişiklikler
01:17:00 1970 Sonrası Seçimler Ülkeye Nasıl Yön Verdi?
01:23:00 Türk Demokrasisinin Gelişim Süreci
01:28:00 Cumhuriyetten 100 Yıl Sonra Türk Siyaseti Nasıl Bir Konuma Kavuştu?