Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Dr. Ali Ahmetbeyoğlu ile eski Türk devletlerinin toplum yapısı konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Ali Ahmetbeyoğlu konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
07:00 Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı
09:20 Ötüken'den Ankara'ya Türk Ordusu Tarihi
12:50 Tarih boyunca Türk ordusu
22:30 Eski Türk devletlerinin toplum yapısı
26:00 Türk siyasal kültüründe devlet anlayışı
31:00 Eski Türklerde "Boy" nedir?
35:00 Türk Devlet Geleneğinde Boyların Önemi Nedir?
45:00 Mete Han nasıl tahta geçti?
53:00 Türk devlet aklının oluşumu ve mahiyeti
58:00 Tarih boyunca Türk ordusu
01:04:00 Eski Türklerde inanç yapısı
01:13:00 Türk devlet felsefesinin esasları
01:25:00 Türk devlet yönetiminde töre