VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı | Tarihe Yolculuk 15 Ocak 2024 125. Bölüm
Türk Mitolojisi ve Eski Türk İnançları | Tarihe Yolculuk 25 Aralık 2023 124. Bölüm
Türk Tarihi ve Kültürü | Tarihe Yolculuk 04 Aralık 2023 123. Bölüm
Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi I Tarihe Yolculuk 27 Kasım 2023 122. Bölüm
Kuruluşundan Yükselişine Osmanlı Devleti | Tarihe Yolculuk 20 Kasım 2023 121. Bölüm
İsrail'i Doğuran İdeoloji: Siyonizm | Tarihe Yolculuk 13 Kasım 2023 120. Bölüm
İsrail - Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk 06 Kasım 2023 119. Bölüm
İsrail-Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk 30 Ekim 2023 118. Bölüm
Ortadoğu'da Yaşanan Katliam | Tarihe Yolculuk 23 Ekim 2023 117. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 23 Ekim 2023 116. Bölüm
Topkapı ve Kutsal Emanetler | Tarihe Yolculuk 09 Ekim 2023 115. Bölüm
Osmanlı Devleti'nde "Askeri ve İstihbarat Sistemi" | Tarihe Yolculuk 02 Ekim 2023 114. Bölüm
Tarihteki Salgın Hastalıklar I Tarihe Yolculuk 25 Eylül 2023 113. Bölüm
Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han I Tarihe Yolculuk 18 Eylül 2023 112. Bölüm
Tarihi Değiştiren Savaş I Tarihe Yolculuk 28 Ağustos 2023 111. Bölüm
Hz. Peygamber (SAV) Döneminde Mekke ve Medine | Tarihe Yolculuk 21 Ağustos 2023 110. Bölüm
Avrupa'da Devrimler Çağı | Tarihe Yolculuk 14 Ağustos 2023 109. Bölüm
Doğu Avrupa'da Türklük | Tarihe Yolculuk 06 Ağustos 2023 108. Bölüm
Lozan Antlaşması'nın 100. Yılı I Tarihe Yolculuk 30 Temmuz 2023 107. Bölüm
Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 106. Bölüm
Geçmişten Günümüze Darbeler I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 105. Bölüm
Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi 16 Temmuz 2023 104. Bölüm
Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk 07 Temmuz 2023 103. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 102. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 101. Bölüm
| Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 100. Bölüm
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 99. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 98. Bölüm
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 97. Bölüm
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 96. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 95. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 94. Bölüm
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 93. Bölüm
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 92. Bölüm
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 91. Bölüm
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 90. Bölüm
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 89. Bölüm
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 88. Bölüm
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 87. Bölüm
Türkistan'ın Kültürel ve Siyasi Özellikleri I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 86. Bölüm
Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 85. Bölüm
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 84. Bölüm
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 83. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 82. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 81. Bölüm
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 80. Bölüm
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 79. Bölüm
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 78. Bölüm
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 77. Bölüm
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 76. Bölüm
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 75. Bölüm
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 74. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 73. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 72. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 71. Bölüm
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 70. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 69. Bölüm
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 68. Bölüm
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 67. Bölüm
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 66. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 65. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 64. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 63. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 62. Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 61. Bölüm
Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 60. Bölüm
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 59. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 58. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 57. Bölüm
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 56. Bölüm
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 55. Bölüm
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 54. Bölüm
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 53. Bölüm
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 52. Bölüm
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 51. Bölüm
Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 50. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 49. Bölüm
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 48. Bölüm
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 47. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 46. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 45. Bölüm
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 44. Bölüm
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 43. Bölüm
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 42. Bölüm
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 41. Bölüm
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 39. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 38. Bölüm
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 37. Bölüm
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 36. Bölüm
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 35. Bölüm
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 34. Bölüm
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 33. Bölüm
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 32. Bölüm
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 31. Bölüm
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 30. Bölüm
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 29. Bölüm
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 28. Bölüm
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 27. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 25. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 24. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 23. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 27 Eylül 2023 22. Bölüm
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 21. Bölüm
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 20. Bölüm
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 19. Bölüm
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 22 Temmuz 2023 18. Bölüm
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 22 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 22 Temmuz 2023 16. Bölüm
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 22 Temmuz 2023 15. Bölüm
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 22 Temmuz 2023 14. Bölüm
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 22 Temmuz 2023 13. Bölüm
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 22 Temmuz 2023 12. Bölüm
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 22 Temmuz 2023 11. Bölüm
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 22 Temmuz 2023 8. Bölüm
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 22 Temmuz 2023 5. Bölüm
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
2. Bölüm | Türklük Kavramı 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Dr. Ali Ahmetbeyoğlu ile eski Türk devletlerinin toplum yapısı konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Ali Ahmetbeyoğlu konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı

09:20 Ötüken'den Ankara'ya Türk Ordusu Tarihi

12:50 Tarih boyunca Türk ordusu

22:30 Eski Türk devletlerinin toplum yapısı

26:00 Türk siyasal kültüründe devlet anlayışı

31:00 Eski Türklerde "Boy" nedir?

35:00 Türk Devlet Geleneğinde Boyların Önemi Nedir?

45:00 Mete Han nasıl tahta geçti?

53:00 Türk devlet aklının oluşumu ve mahiyeti

58:00 Tarih boyunca Türk ordusu

01:04:00 Eski Türklerde inanç yapısı

01:13:00 Türk devlet felsefesinin esasları

01:25:00 Türk devlet yönetiminde töre

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