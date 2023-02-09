18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 18. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
03:20 Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi
11:45 Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları
18:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan
21:45 Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eserleri
27:10 Mimar Sinan'ın Mimarbaşı Olma Serüveni
42:45 Denizcilerin Piri: Barbaros Hayrettin Paşa
45:45 Günümüzde "Mimar Sinan" Kadar Eser Veren Mimar Var mı?
49:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan
01:05:00 Mimar Sinan ve Eserleri
01:12:00 Mimar Sinan'ın Camileri
02:08:00 Mimar Sinan'ın Eserlerinden: Süleymaniye Camii ve Külliyesi
02:17:30 Türk Hamamları ve Mimari Özellikleri
02:23:00 Kanuni'nin Mimar Sinan'a Yaptırdığı Mimari Şaheser: Süleymaniye Camii
02:47:00 Osmanlı Mimarisinin Zirve İsmi