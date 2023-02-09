18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 18. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

03:20 Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi

11:45 Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları

18:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

21:45 Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eserleri

27:10 Mimar Sinan'ın Mimarbaşı Olma Serüveni

42:45 Denizcilerin Piri: Barbaros Hayrettin Paşa

45:45 Günümüzde "Mimar Sinan" Kadar Eser Veren Mimar Var mı?

49:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

01:05:00 Mimar Sinan ve Eserleri

01:12:00 Mimar Sinan'ın Camileri

02:08:00 Mimar Sinan'ın Eserlerinden: Süleymaniye Camii ve Külliyesi

02:17:30 Türk Hamamları ve Mimari Özellikleri

02:23:00 Kanuni'nin Mimar Sinan'a Yaptırdığı Mimari Şaheser: Süleymaniye Camii

02:47:00 Osmanlı Mimarisinin Zirve İsmi