18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi

Günümüzde "Mimar Sinan" kadar eser veren mimar var mı?

10 Şubat 2023 | 16:08
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Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 18. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Dr. Sinan Genim ve Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

03:20 Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi

11:45 Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları

18:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

21:45 Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eserleri

27:10 Mimar Sinan'ın Mimarbaşı Olma Serüveni

42:45 Denizcilerin Piri: Barbaros Hayrettin Paşa

45:45 Günümüzde "Mimar Sinan" Kadar Eser Veren Mimar Var mı?

49:00 Eserleriyle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

01:05:00 Mimar Sinan ve Eserleri

01:12:00 Mimar Sinan'ın Camileri

02:08:00 Mimar Sinan'ın Eserlerinden: Süleymaniye Camii ve Külliyesi

02:17:30 Türk Hamamları ve Mimari Özellikleri

02:23:00 Kanuni'nin Mimar Sinan'a Yaptırdığı Mimari Şaheser: Süleymaniye Camii

02:47:00 Osmanlı Mimarisinin Zirve İsmi

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