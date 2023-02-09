17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 17. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Tarihçi - Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy ve Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
06:30 İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi
17:00 Osmanlı Saray Mimarisi
27:30 Tarihi İstanbul Yangınları
35:00 Osmanlı'da Yangınlar ve Tulumbacılar
45:45 1660 İstanbul Yangını ve Etkileri
48:00 Eski İstanbul
50:15 İstanbul Tarihinde Nika Ayaklanması
01:22:00 1865 Hocapaşa Yangını
01:35:00 1910 Çırağan Sarayı Yangını
01:45:00 Yangınla Mücadelede Teşkilatsız Dönem
02:10:00 Osmanlı'da Yaşanan Büyük Yangınlar
02:45:00 Osmanlı'da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri
02:55:00 1910 Çırağan Sarayı Yangını Sebepleri