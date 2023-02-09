17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları

Osmanlı'da yangınlara karşı itfaiye hizmetleri nasıl yapılıyordu

10 Şubat 2023 | 16:04
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Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 17. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Tarihçi - Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy ve Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

06:30 İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi

17:00 Osmanlı Saray Mimarisi

27:30 Tarihi İstanbul Yangınları

35:00 Osmanlı'da Yangınlar ve Tulumbacılar

45:45 1660 İstanbul Yangını ve Etkileri

48:00 Eski İstanbul

50:15 İstanbul Tarihinde Nika Ayaklanması

01:22:00 1865 Hocapaşa Yangını

01:35:00 1910 Çırağan Sarayı Yangını

01:45:00 Yangınla Mücadelede Teşkilatsız Dönem

02:10:00 Osmanlı'da Yaşanan Büyük Yangınlar

02:45:00 Osmanlı'da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri

02:55:00 1910 Çırağan Sarayı Yangını Sebepleri

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