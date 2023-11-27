Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi I Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan ile Anadolu'nun Türkiye adını alma süreci ve Türkleşmesi konuşuldu.
Türkmenlerin Anadolu sınırlarındaki ilk faaliyetleri nelerdir? Türkler Anadolu'ya Alparslan'ın emri ile mi yerleştiler? Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu mudur? Tarihi Yolculuk programına bu hafta Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi
16:00 Türkiye adını veren hükümdarların silüetleri
21:30 Selçukluların gelişinden önce Anadolu'nun durumu
29:00 Türk ile Türkmen ismi arasında fark var mı?
30:30 Türkmenlerin Anadolu sınırlarındaki ilk faaliyetleri
39:00 Türkmenler neden Anadolu sınırlarındaydı?
44:30 Tuğrul'un Anadolu sınırlarındaki faaliyetleri
47:00 Türkmenlerin Bizans sınırlarındaki başarıları
54:00 Avrupa kaynaklarında Türkiye'nin sınırlarının genişlemesi
01:00:00 Anadolu'nun kapıları Türklere ne zaman açıldı?
01:07:00 Malazgirt'in neticeleri ve Türk tarihi açısından önemi
01:09:00 Türkler Anadolu'ya Alparslan'ın emri ile mi yerleştiler?
01:12:00 Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu mudur?
01:16:00 Batılı kaynaklarda Türkiye haritaları
01:23:00 Haçlı seferlerinin başlaması, bunun nedenleri ve Anadolu'daki mücadele
01:31:00 Anadolu'daki Türkmen nüfusun artması ve Türk egemenliği