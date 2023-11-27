Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi I Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan ile Anadolu'nun Türkiye adını alma süreci ve Türkleşmesi konuşuldu.

Türkmenlerin Anadolu sınırlarındaki ilk faaliyetleri nelerdir? Türkler Anadolu'ya Alparslan'ın emri ile mi yerleştiler? Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu mudur? Tarihi Yolculuk programına bu hafta Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi

16:00 Türkiye adını veren hükümdarların silüetleri

21:30 Selçukluların gelişinden önce Anadolu'nun durumu

29:00 Türk ile Türkmen ismi arasında fark var mı?

30:30 Türkmenlerin Anadolu sınırlarındaki ilk faaliyetleri

39:00 Türkmenler neden Anadolu sınırlarındaydı?

44:30 Tuğrul'un Anadolu sınırlarındaki faaliyetleri

47:00 Türkmenlerin Bizans sınırlarındaki başarıları

54:00 Avrupa kaynaklarında Türkiye'nin sınırlarının genişlemesi

01:00:00 Anadolu'nun kapıları Türklere ne zaman açıldı?

01:07:00 Malazgirt'in neticeleri ve Türk tarihi açısından önemi

01:09:00 Türkler Anadolu'ya Alparslan'ın emri ile mi yerleştiler?

01:12:00 Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu mudur?

01:16:00 Batılı kaynaklarda Türkiye haritaları

01:23:00 Haçlı seferlerinin başlaması, bunun nedenleri ve Anadolu'daki mücadele

01:31:00 Anadolu'daki Türkmen nüfusun artması ve Türk egemenliği