Lozan Antlaşması'nın 100. Yılı I Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. Vahdettin Engin ile "Lozan Antlaşması" konuşuldu.

Lozan'a giden süreçte neler yaşandı? Lozan Konferansına gidecek Türk delegasyon heyeti nasıl seçildi? Lozan'a giden süreçte neler yaşandı? Lozan görüşmelerinin kesilmesine neden olan konulan nelerdir?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk'ta bu hafta Prof. Dr. Vahdettin Engin ile "Öncesi ve Sonrasıyla Lozan Antlaşması" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 Öncesi ve sonrasıyla Lozan Antlaşması

10:30 Lozan'a giden süreçte neler yaşandı?

14:15 Lozan Antlaşması'nın 100. yılı

17:15 Lozan Konferansına gidecek Türk delegasyon heyeti nasıl seçildi?

22:00 Lozan'a giden süreçte neler yaşandı?

27:00 Lozan görüşmelerinin kesilmesine neden olan konulan nelerdir?

35:00 Lozan'da Türk diplomasisi neler kazandı?

43:00 Lozan'la Misak-ı Milli sınırları tam olarak gerçekleşti mi?

50:00 Lozan Antlaşması'nın 100. yılı

56:00 Lozan'da hangi meseleler çözülemedi?

01:01:00 Türkiye'yeye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

01:17:00 Lozan tartışmalarının Türk basınındaki yansımaları

01:22:00 Lozan Antlaşması'ndan sonra ne oldu?

01:28:00 İstanbul'un kurtuluşunun gerçek mimarı: Selahattin Adil Paşa

01:32:00 Öncesi ve sonrasıyla Lozan Antlaşması

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