4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi

Tarihi belgeler ışığında Ermeni Tehciri meselesini nasıl anlamalıyız?

07 Şubat 2023 | 17:08
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Tarihe Yolculuk'un bu bölümünde Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasip Saygılı ve Tarihçi-Yazar Avukat İsmail Küçük Kılınç konuk olarak katıldı.

Programın ikinci kısmına ise Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

03:50 Ermeni meselesi

07:50 Tarihsel olarak Ermeni meselesi

14:20 Türk-Ermeni İlişkileri

23:30 Osmanlı toplumsal düzeninde Ermeniler

30:00 Tarihi belgeler ışığında Ermeni Tehciri

38:00 1915 Ermeni Tehciri

01:10:00 Türklerin ve Ermenilerin ortak yaşam tecrübesi

01:27:00 Ermeni meselesinin tarihi

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