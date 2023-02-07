4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi

Tarihe Yolculuk'un bu bölümünde Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasip Saygılı ve Tarihçi-Yazar Avukat İsmail Küçük Kılınç konuk olarak katıldı.
Programın ikinci kısmına ise Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
03:50 Ermeni meselesi
07:50 Tarihsel olarak Ermeni meselesi
14:20 Türk-Ermeni İlişkileri
23:30 Osmanlı toplumsal düzeninde Ermeniler
30:00 Tarihi belgeler ışığında Ermeni Tehciri
38:00 1915 Ermeni Tehciri
01:10:00 Türklerin ve Ermenilerin ortak yaşam tecrübesi
01:27:00 Ermeni meselesinin tarihi