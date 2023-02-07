Tarihe Yolculuk, "Türkiye Tarihinde: Çanakkale" ana başlığıyla 3. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'un bu bölümüne Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. "Türkiye Tarihinde: Çanakkale" ana başlığı altında bizlere Çanakkale Savaşı'nı anlatan Vahdettin Engin şu konulara değindi:
00:00 Tarihe Yolculuk
04:45 18 Mart Çanakkale Zaferi
13:15 Çanakkale cephesinin açılma gayesi neydi?
17:45 Çanakkale cephesinin açılması Osmanlı'yı nasıl etkiledi?
21:45 Çanakkale Zaferi'ne giden süreç
25:50 Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın gücü ne durumdaydı?
27:00 Balkan Savaşı neleri değiştirdi?
30:45 Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki etkisi
35:00 Çanakkale Savaşı'nda kaç milyon insan öldü?
36:30 Çanakkale Savaşı'nda lise öğrencileri savaştı mı?
42:15 Çanakkale zaferi nasıl kazanıldı?
43:45 Dünya tarihini değiştiren savunma
45:00 Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale
49:30 Deniz zaferinin Çanakkale Savaşı'ndaki etkisi
56:30 Kısa bir ara
59:15 Çanakkale Savaşı'nda Enver Paşa'nın rolü
01:02:00 Çanakkale'de kara ve deniz savaşları
01:03:00 İngilizlerin Osmanlı'ya karşı planı neydi?
01:23:00 İngilizlerin Çanakkale'deki taktiği
01:24:30 İngilizler Von Sanders'ı nasıl yanılttı?
01:27:00 Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü
01:30:00 Mustafa Kemal ve 57. Alay
01:34:45 Yedi düvele karşı verilen kurtuluş mücadelesi: Çanakkale Savaşı
01:37:30 Çanakkale Zaferi'nin önemi
01:47:00 II. Abdülhamit 1. Dünya Savaşı'nı geciktirdi mi?