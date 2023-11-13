İsrail'i Doğuran İdeoloji: Siyonizm | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. Vahdettin Engin ile Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç konuşuldu.

Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi? Theodor Herzl Sultan II. Abdülhamit ile ne konuştu? İsrail'in kurulmasına giden süreçte neler yaşandı? Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi? Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi?

Tarihi Yolculuk programına bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihi Yolculuk

02:00 Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi?

16:00 Sultan II. Abdülhamit Han ve Siyonist Lider Thedor Herzl

21:30 İsrail'i doğuran ideoloji: Siyonizm

23:45 Theodor Herzl Sultan II. Abdülhamit ile ne konuştu?

28:15 Osmanlı'nın Filistin siyaseti

35:00 Basel Yahudi Kongresi'nden İsrail Devleti'ne Siyonizmin Tarihi

43:00 İttihat ve Terakki'nin Filistin Politikası

58:00 İsrail'in kurulmasına giden süreçte neler yaşandı?

01:04:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Ortadoğu Politikası

01:09:00 Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi?

01:15:00 Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet

01:18:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Ortadoğu Politikası

01:32:00 Mustafa Kemal Paşa "Filistin'e El Sürülemez" dedi mi?