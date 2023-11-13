İsrail'i Doğuran İdeoloji: Siyonizm | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Vahdettin Engin ile Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç konuşuldu.
Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi? Theodor Herzl Sultan II. Abdülhamit ile ne konuştu? İsrail'in kurulmasına giden süreçte neler yaşandı? Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi? Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi?
Tarihi Yolculuk programına bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihi Yolculuk
02:00 Filistin'de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi?
16:00 Sultan II. Abdülhamit Han ve Siyonist Lider Thedor Herzl
21:30 İsrail'i doğuran ideoloji: Siyonizm
23:45 Theodor Herzl Sultan II. Abdülhamit ile ne konuştu?
28:15 Osmanlı'nın Filistin siyaseti
35:00 Basel Yahudi Kongresi'nden İsrail Devleti'ne Siyonizmin Tarihi
43:00 İttihat ve Terakki'nin Filistin Politikası
58:00 İsrail'in kurulmasına giden süreçte neler yaşandı?
01:04:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Ortadoğu Politikası
01:09:00 Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığa karşı tavrı neydi?
01:15:00 Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet
01:18:00 Mustafa Kemal Paşa'nın Ortadoğu Politikası
01:32:00 Mustafa Kemal Paşa "Filistin'e El Sürülemez" dedi mi?