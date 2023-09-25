Tarihteki Salgın Hastalıklar I Tarihe Yolculuk

Prof. Dr. İlyas Gökhan ile tarihteki salgın hastalıklar konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının konuğu Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. İlyas Gökhan oldu. Tarihteki Salgın Hastalıklar konuşuldu.

07:00 Tarihte yaşanan depremlerin etkileri nelerdir?

10:00 Büyük Kahramanmaraş Depremi: 29 Kasım 1114

17:00 Tarihte Yaşanan Depremlerin Ekonomik ve Siyasi Sonuçları

23:00 Salgın hastalıkların sebepleri nelerdir?

26:00 İslam bilginleri salgın hastalıkları nasıl görmektedir?

29:00 Tarihteki Salgın Hastalıklar

37:00 Tarihte hangisi en büyük salgın hastalık olarak nitelendirilebilir?

41:00 Avrupa'nın Çehresini Değiştiren Veba: "Kara Veba"

54:00 Salgın hastalıkların ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?

57:00 Salgın hastalıklar Avrupa'nın siyasi yapısını nasıl etkilemiştir?

01:00:00 Salgın hastalıkların yayılmasında neler etkili olmuştur?

01:06:00 Tarihte salgın hastalıklardan sonra nasıl bir değişim oldu?

01:14:00 Kıtlık ve salgın hastalıklar devletleri nasıl etkiledi?

01:19:00 Anadolu'da veba salgını nasıl ortaya çıktı?

01:32:00 Salgın Hastalıkların Ekonomik ve Siyasi Etkileri