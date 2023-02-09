14. Bölüm | Haçlı Savaşları

Haçlı seferlerinin sebepleri nelerdi?

09 Şubat 2023 | 20:54
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Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 14. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

05:30 İnsanlık Tarihinin Acı Olaylarından: Srebrenitsa Soykırımı

14:00 Haçlı Seferlerinin Sebepleri Nelerdi?

17:00 1095'ten 1291'e Haçlı Seferleri

51:00 Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu...

01:09:30 Sebepleri ve Sonuçlarıyla Haçlı Seferleri

01:26:00 Haçlıların Savaş Anlayışı ve Stratejileri

02:40:00 Haçlılara Vurulan Büyük Darbe: Hıttin Savaşı

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