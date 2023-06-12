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Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 12 Haziran 2023 01:06
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 17 Mayıs 2023 03:05
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Devleti'nin son dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sultan II. Abdulhamid I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 03:06
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 03:06
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 03:06
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 02:06
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 15 Mayıs 2023 12:05
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 03:03
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 03:03
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 03:03
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 03:03
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 03:03
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 03:03
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 02:03
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 02:03
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 10:03
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 10:03
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 10:03
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03

Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk

Mısır'da Türk idari uygulamaları ilk ne zaman başladı?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk - Mısır İlişkileri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk
03:07 Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri
12:42 Tolunoğullar: Mısır'da Kurulan ilk Türk - İslam Devleti
17:07 Mısır'da Türk idari uygulamaları ilk ne zaman başladı?
23:00 Mısır'da Türk Egemenliğini Başlatan Devlet: Tolunoğulları
35:00 Osmanlı'nın Ortadoğu Siyaseti
50:00 Mısır Memlükleri: Kökenleri ve Faaliyetleri
56:00 Afrika'da Osmanlılardan Önce Türk İzleri: Memlükler
1:01:00 Yavuz Sultan Selim Neden Memlüklülere Savaş Açtı?
1:12:00 Mehmet Ali Paşa ve Mısır'ın Modernleşme Süreci
1:21:00 Mehmet Ali Paşa Niçin Osmanlı'ya İsyan Etti?
1:27:00 Osmanlı'nın En Hazin Mirası: Ortadoğu

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