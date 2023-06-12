Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk
Mısır'da Türk idari uygulamaları ilk ne zaman başladı?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türk - Mısır İlişkileri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:07 Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri
12:42 Tolunoğullar: Mısır'da Kurulan ilk Türk - İslam Devleti
17:07 Mısır'da Türk idari uygulamaları ilk ne zaman başladı?
23:00 Mısır'da Türk Egemenliğini Başlatan Devlet: Tolunoğulları
35:00 Osmanlı'nın Ortadoğu Siyaseti
50:00 Mısır Memlükleri: Kökenleri ve Faaliyetleri
56:00 Afrika'da Osmanlılardan Önce Türk İzleri: Memlükler
1:01:00 Yavuz Sultan Selim Neden Memlüklülere Savaş Açtı?
1:12:00 Mehmet Ali Paşa ve Mısır'ın Modernleşme Süreci
1:21:00 Mehmet Ali Paşa Niçin Osmanlı'ya İsyan Etti?
1:27:00 Osmanlı'nın En Hazin Mirası: Ortadoğu