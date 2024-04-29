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Selçuklular ve Hilafet İlişkileri | Tarihe Yolculuk 29 Nisan 2024 135. Bölüm
Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı? | Tarihe Yolculuk 08 Nisan 2024 134. Bölüm
Çok Partili Döneme Geçiş Nasıl Gerçekleşti? | Tarihe Yolculuk 03 Nisan 2024 133. Bölüm
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı | Tarihe Yolculuk 25 Mart 2024 132. Bölüm
İstanbul'un İncisi: Eyüp Sultan | Tarihe Yolculuk 26 Şubat 2024 131. Bölüm
Osmanlı'nın Ulaşım Serüveni | Tarihe Yolculuk 21 Şubat 2024 130. Bölüm
Türkistan'ın Gizemli Halkı: Soğdlar | Tarihe Yolculuk 13 Şubat 2024 129. Bölüm
Osmanlı'nın son dönemindeki düşünce akımları | Tarihe Yolculuk 05 Şubat 2024 128. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi | Tarihe Yolculuk 29 Ocak 2024 127. Bölüm
19. Yüzyılda Osmanlı'da Ne Oldu? | Tarihe Yolculuk 22 Ocak 2024 126. Bölüm
Türklerde Devlet ve Sosyal Yapı | Tarihe Yolculuk 15 Ocak 2024 125. Bölüm
Türk Mitolojisi ve Eski Türk İnançları | Tarihe Yolculuk 25 Aralık 2023 124. Bölüm
Türk Tarihi ve Kültürü | Tarihe Yolculuk 04 Aralık 2023 123. Bölüm
Anadolu'nun Türkiye Adını Alma Süreci ve Türkleşmesi I Tarihe Yolculuk 27 Kasım 2023 122. Bölüm
Kuruluşundan Yükselişine Osmanlı Devleti | Tarihe Yolculuk 20 Kasım 2023 121. Bölüm
İsrail'i Doğuran İdeoloji: Siyonizm | Tarihe Yolculuk 13 Kasım 2023 120. Bölüm
İsrail - Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk 06 Kasım 2023 119. Bölüm
İsrail-Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk 30 Ekim 2023 118. Bölüm
Ortadoğu'da Yaşanan Katliam | Tarihe Yolculuk 23 Ekim 2023 117. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 23 Ekim 2023 116. Bölüm
Topkapı ve Kutsal Emanetler | Tarihe Yolculuk 09 Ekim 2023 115. Bölüm
Osmanlı Devleti'nde "Askeri ve İstihbarat Sistemi" | Tarihe Yolculuk 02 Ekim 2023 114. Bölüm
Tarihteki Salgın Hastalıklar I Tarihe Yolculuk 25 Eylül 2023 113. Bölüm
Tarihimizde Sultan Abdülhamid Han I Tarihe Yolculuk 18 Eylül 2023 112. Bölüm
Tarihi Değiştiren Savaş I Tarihe Yolculuk 28 Ağustos 2023 111. Bölüm
Hz. Peygamber (SAV) Döneminde Mekke ve Medine | Tarihe Yolculuk 21 Ağustos 2023 110. Bölüm
Avrupa'da Devrimler Çağı | Tarihe Yolculuk 14 Ağustos 2023 109. Bölüm
Doğu Avrupa'da Türklük | Tarihe Yolculuk 06 Ağustos 2023 108. Bölüm
Lozan Antlaşması'nın 100. Yılı I Tarihe Yolculuk 30 Temmuz 2023 107. Bölüm
Rusya'da Hanedanlar, İç Karışıklıklar ve İsyanlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 106. Bölüm
Geçmişten Günümüze Darbeler I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 105. Bölüm
Horasan ve Büyük Selçuklular dönemi 16 Temmuz 2023 104. Bölüm
Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk 07 Temmuz 2023 103. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 102. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 101. Bölüm
| Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 100. Bölüm
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 99. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 98. Bölüm
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 97. Bölüm
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 96. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 95. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 94. Bölüm
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 93. Bölüm
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 92. Bölüm
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 91. Bölüm
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 90. Bölüm
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 89. Bölüm
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 88. Bölüm
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 87. Bölüm
Türkistan'ın Kültürel ve Siyasi Özellikleri I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 86. Bölüm
Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 85. Bölüm
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 84. Bölüm
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 83. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 82. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 81. Bölüm
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 80. Bölüm
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 79. Bölüm
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 78. Bölüm
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 77. Bölüm
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 76. Bölüm
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 75. Bölüm
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 74. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 73. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 72. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 71. Bölüm
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 70. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 69. Bölüm
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 68. Bölüm
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 67. Bölüm
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 66. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 65. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 64. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 63. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 62. Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 61. Bölüm
Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 60. Bölüm
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 59. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 58. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 57. Bölüm
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 56. Bölüm
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 55. Bölüm
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 54. Bölüm
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 53. Bölüm
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 52. Bölüm
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 51. Bölüm
Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 50. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 49. Bölüm
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 48. Bölüm
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 47. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 46. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 45. Bölüm
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 44. Bölüm
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 43. Bölüm
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 42. Bölüm
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 41. Bölüm
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 39. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 38. Bölüm
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 37. Bölüm
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 24 Temmuz 2023 36. Bölüm
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 35. Bölüm
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 34. Bölüm
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 33. Bölüm
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 32. Bölüm
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 31. Bölüm
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 30. Bölüm
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 29. Bölüm
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 28. Bölüm
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 27. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 25. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 24. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 23. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 27 Eylül 2023 22. Bölüm
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 21. Bölüm
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 20. Bölüm
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 22 Temmuz 2023 19. Bölüm
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 22 Temmuz 2023 18. Bölüm
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 22 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 22 Temmuz 2023 16. Bölüm
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 22 Temmuz 2023 15. Bölüm
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 22 Temmuz 2023 14. Bölüm
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 22 Temmuz 2023 13. Bölüm
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 22 Temmuz 2023 12. Bölüm
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 22 Temmuz 2023 11. Bölüm
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 22 Temmuz 2023 8. Bölüm
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 22 Temmuz 2023 5. Bölüm
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
2. Bölüm | Türklük Kavramı 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Selçuklular ve Hilafet İlişkileri | Tarihe Yolculuk

Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri
11:00 Selçukluların Hilafet İle İlk Teması Nasıl Oldu?
13:15 Abbasi Devleti Nasıl Büveyhiler'in Hakimiyetine Girdi?
16:00 Selçuklular Halkın Desteğini Alabilmek İçin Nasıl Bir Yol İzledi?
20:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
23:45 Abbasi Hilafetinin Selçuklu Devleti'ni Kabul Süreci
25:30 Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?
27:30 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
29:50 Tuğrul Bey Bağdat'a Hakim Olmak İçin Neler Yaptı?
34:15 Abbasi Devlet Otoritesi Nasıl Tuğrul Bey'e Geçti?
42:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
55:00 Tuğrul Bey'in Bağdat'a Gelişi ve Halife İle Teması
59:00 Tuğrul Bey'in Vefatı Sonrası Selçuklu Devleti'nde Neler Yaşandı?
01:01:00 Tuğrul Bey'in Vefatı ve Alparslan'ın Tahta Çıkışı
01:03:30 Selçuklular Devlet Otoritesini Nasıl Sağladı?
01:07:00 Alparslan Tahta Geçtikten Sonra Abbasi Halifesi İle İlişkiler Nasıl Şekillendi?
01:10:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri
01:16:00 Selçuklu Sultanlarının Abbasi Halifeleri İle İlişkileri
01:20:00 Sultan Melikşah'ı Abbasi Halifesi mi Öldürdü?
01:30:00 Selçuklu Devleti'nde Kadın Sultanlar Nasıl Bir Rol Üstlendi?
01:36:00 Selçuklu Devleti Bölgede Üstünlüğü Nasıl Sağladı?
01:39:00 Selçuklu Devleti Güçlenmesini Abbasi Hilafetine mi Borçluydu?

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