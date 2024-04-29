Selçuklular ve Hilafet İlişkileri | Tarihe Yolculuk

Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri

11:00 Selçukluların Hilafet İle İlk Teması Nasıl Oldu?

13:15 Abbasi Devleti Nasıl Büveyhiler'in Hakimiyetine Girdi?

16:00 Selçuklular Halkın Desteğini Alabilmek İçin Nasıl Bir Yol İzledi?

20:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?

23:45 Abbasi Hilafetinin Selçuklu Devleti'ni Kabul Süreci

25:30 Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?

27:30 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?

29:50 Tuğrul Bey Bağdat'a Hakim Olmak İçin Neler Yaptı?

34:15 Abbasi Devlet Otoritesi Nasıl Tuğrul Bey'e Geçti?

42:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?

55:00 Tuğrul Bey'in Bağdat'a Gelişi ve Halife İle Teması

59:00 Tuğrul Bey'in Vefatı Sonrası Selçuklu Devleti'nde Neler Yaşandı?

01:01:00 Tuğrul Bey'in Vefatı ve Alparslan'ın Tahta Çıkışı

01:03:30 Selçuklular Devlet Otoritesini Nasıl Sağladı?

01:07:00 Alparslan Tahta Geçtikten Sonra Abbasi Halifesi İle İlişkiler Nasıl Şekillendi?

01:10:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri

01:16:00 Selçuklu Sultanlarının Abbasi Halifeleri İle İlişkileri

01:20:00 Sultan Melikşah'ı Abbasi Halifesi mi Öldürdü?

01:30:00 Selçuklu Devleti'nde Kadın Sultanlar Nasıl Bir Rol Üstlendi?

01:36:00 Selçuklu Devleti Bölgede Üstünlüğü Nasıl Sağladı?

01:39:00 Selçuklu Devleti Güçlenmesini Abbasi Hilafetine mi Borçluydu?