Selçuklular ve Hilafet İlişkileri | Tarihe Yolculuk
Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu. Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri
11:00 Selçukluların Hilafet İle İlk Teması Nasıl Oldu?
13:15 Abbasi Devleti Nasıl Büveyhiler'in Hakimiyetine Girdi?
16:00 Selçuklular Halkın Desteğini Alabilmek İçin Nasıl Bir Yol İzledi?
20:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
23:45 Abbasi Hilafetinin Selçuklu Devleti'ni Kabul Süreci
25:30 Abbasi Halifesinin Yardım Çağrısına Selçuklular Nasıl Yanıt Verdi?
27:30 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
29:50 Tuğrul Bey Bağdat'a Hakim Olmak İçin Neler Yaptı?
34:15 Abbasi Devlet Otoritesi Nasıl Tuğrul Bey'e Geçti?
42:00 Tuğrul Bey'in Abbasi Halifesi İle Olan İlişkisi Nasıldı?
55:00 Tuğrul Bey'in Bağdat'a Gelişi ve Halife İle Teması
59:00 Tuğrul Bey'in Vefatı Sonrası Selçuklu Devleti'nde Neler Yaşandı?
01:01:00 Tuğrul Bey'in Vefatı ve Alparslan'ın Tahta Çıkışı
01:03:30 Selçuklular Devlet Otoritesini Nasıl Sağladı?
01:07:00 Alparslan Tahta Geçtikten Sonra Abbasi Halifesi İle İlişkiler Nasıl Şekillendi?
01:10:00 Selçuklular ve Hilafet İlişkileri
01:16:00 Selçuklu Sultanlarının Abbasi Halifeleri İle İlişkileri
01:20:00 Sultan Melikşah'ı Abbasi Halifesi mi Öldürdü?
01:30:00 Selçuklu Devleti'nde Kadın Sultanlar Nasıl Bir Rol Üstlendi?
01:36:00 Selçuklu Devleti Bölgede Üstünlüğü Nasıl Sağladı?
01:39:00 Selçuklu Devleti Güçlenmesini Abbasi Hilafetine mi Borçluydu?