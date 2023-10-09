Topkapı ve Kutsal Emanetler | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş ile Topkapı Sarayı'nın tarihi hikayesi konuşuldu.

Topkapı Sarayı'nın yapım süreci ne zaman başladı? Topkapı Sarayı'na neden bu ad verildi? Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır? Topkapı Sarayı'nın özellikleri nelerdir?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Topkapı Sarayı ve Kutsal Emanetler" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın Tarihe Yolculuk programında bu haftaki konuğu Araştırmacı - Yazar Fatih Çavuş konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 Topkapı Sarayı ve Kutsal Emanetler

10:30 Topkapı Sarayı'nın yapım süreci ne zaman başladı?

13:00 Topkapı Sarayı'na neden bu ad verildi?

15:00 Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır?

25:00 Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi: Topkapı Sarayı

29:00 Topkapı Sarayı'nın tarihi hikayesi

48:00 Topkapı Sarayı'nın özellikleri nelerdir?

54:00 Topkapı Sarayı ve Kutsal Emanetler

01:04:00 Topkapı Sarayı'nın özellikleri nelerdir?

01:12:00 Topkapı Sarayı'nın tarihi hikayesi