Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı? | Tarihe Yolculuk
Türkler Tarihinin Seyrini Nasıl Değiştirdi?
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağil konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
01:05 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?
04:50 Türkler Tarihinin Seyrini Nasıl Değiştirdi?
07:02 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri
11:10 Eski Türkler Bayramlara Özel Neler Yapılıyordu?
14:30 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?
15:10 Eski Türklerde Bayramlarda Renklerin Önemi Var Mıydı?
17:50 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?
23:55 Eski Türklerde Bayram Şenliklerinde Kadınlar Ata Biniyor Muydu?
26:35 Türkler Hıdırellez'i Nasıl Kutluyordu?
30:25 Nevruz Türkler İçin Neden Önemli?
34:55 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?
38:05 "Toprağı Bol Olsun" Sözü Nereden Geliyor?
39:15 Ayaz Ata Kimdir?
44:02 Türklerin Ayaz Ata Efsanesi Kimdir?
49:20 İslamiyet'ten Önce Türklerde Kurban Kavramı Var Mıydı?
53:40 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?
54:30 İslamiyet'ten Sonra Türkler Bayramı Nasıl Kutlamaya Başladı?
59:50 Eski Türklerde Hediyeleşme Kültürü Var Mıydı?
1:03:50 Ergenekon Destanı Neyi Anlatıyor?
1:04:30 Eski Türklerde Adak Kültürü Var Mıydı?
1:05:40 Türk Tipi Kaça Ayrılıyor?
1:09:10 Eski Türklerde "Kansız Adak" Nasıldı Yapılıyordu?
1:18:55 Bilgehan Ve Tonyukuk'un Arası Açıldı Mı?
1:19:25 Özbeklerin Kökeni Nereye Dayanıyor?
1:21:14 9 Oğuzlar Var Mı?