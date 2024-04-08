Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı? | Tarihe Yolculuk

Türkler Tarihinin Seyrini Nasıl Değiştirdi?

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağil konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

01:05 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?

04:50 Türkler Tarihinin Seyrini Nasıl Değiştirdi?

07:02 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri

11:10 Eski Türkler Bayramlara Özel Neler Yapılıyordu?

14:30 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?

15:10 Eski Türklerde Bayramlarda Renklerin Önemi Var Mıydı?

17:50 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?

23:55 Eski Türklerde Bayram Şenliklerinde Kadınlar Ata Biniyor Muydu?

26:35 Türkler Hıdırellez'i Nasıl Kutluyordu?

30:25 Nevruz Türkler İçin Neden Önemli?

34:55 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?

38:05 "Toprağı Bol Olsun" Sözü Nereden Geliyor?

39:15 Ayaz Ata Kimdir?

44:02 Türklerin Ayaz Ata Efsanesi Kimdir?

49:20 İslamiyet'ten Önce Türklerde Kurban Kavramı Var Mıydı?

53:40 Eski Türklerde Bayram Gelenekleri Nasıldı?

54:30 İslamiyet'ten Sonra Türkler Bayramı Nasıl Kutlamaya Başladı?

59:50 Eski Türklerde Hediyeleşme Kültürü Var Mıydı?

1:03:50 Ergenekon Destanı Neyi Anlatıyor?

1:04:30 Eski Türklerde Adak Kültürü Var Mıydı?

1:05:40 Türk Tipi Kaça Ayrılıyor?

1:09:10 Eski Türklerde "Kansız Adak" Nasıldı Yapılıyordu?

1:18:55 Bilgehan Ve Tonyukuk'un Arası Açıldı Mı?

1:19:25 Özbeklerin Kökeni Nereye Dayanıyor?

1:21:14 9 Oğuzlar Var Mı?