13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 13. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Marmara Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "II. Abdulhamid" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 II. Abdülhamid'in Yönetim ve Yaşam Merkezi Olarak Yıldız Sarayı

40:00 II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı

51:00 Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları

01:07:00 II. Abdulhamid Han Nasıl Bir Sultandı?

01:13:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri

01:25:00 Sultan Abdulhamid ve Muhalifleri

01:33:00 Sultan II. Abdulhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları

01:37:00 Sultan Abdulhamid'e Muhalefet : İttihat ve Terakki

01:44:30 II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İstihbaratı

02:01:30 Sultan Abdülhamid ve Kurduğu Hafiye Teşkilatı

02:15:30 II. Abdulhamid Dönemi: Siyaset, İktisat ve Dış Politika

02:23:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri

02:37:30 Abdulhamid Han Toprak Kaybetti mi?

02:42:00 II. Abdulhamid'in Aşı Teşviki

02:46:00 Abdulhamid'in Ticaret ve Borsa Girişimleri

02:49:30 Abdulhamid'in Mirasını Orduya Bağışlaması