13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 13. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Marmara Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "II. Abdulhamid" konuşuldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 II. Abdülhamid'in Yönetim ve Yaşam Merkezi Olarak Yıldız Sarayı
40:00 II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı
51:00 Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları
01:07:00 II. Abdulhamid Han Nasıl Bir Sultandı?
01:13:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri
01:25:00 Sultan Abdulhamid ve Muhalifleri
01:33:00 Sultan II. Abdulhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları
01:37:00 Sultan Abdulhamid'e Muhalefet : İttihat ve Terakki
01:44:30 II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İstihbaratı
02:01:30 Sultan Abdülhamid ve Kurduğu Hafiye Teşkilatı
02:15:30 II. Abdulhamid Dönemi: Siyaset, İktisat ve Dış Politika
02:23:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri
02:37:30 Abdulhamid Han Toprak Kaybetti mi?
02:42:00 II. Abdulhamid'in Aşı Teşviki
02:46:00 Abdulhamid'in Ticaret ve Borsa Girişimleri
02:49:30 Abdulhamid'in Mirasını Orduya Bağışlaması