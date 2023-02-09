13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı

Sultan Abdulhamid Han toprak kaybetti mi?

09 Şubat 2023 | 21:41
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Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 13. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Marmara Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "II. Abdulhamid" konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 II. Abdülhamid'in Yönetim ve Yaşam Merkezi Olarak Yıldız Sarayı

40:00 II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı

51:00 Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları

01:07:00 II. Abdulhamid Han Nasıl Bir Sultandı?

01:13:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri

01:25:00 Sultan Abdulhamid ve Muhalifleri

01:33:00 Sultan II. Abdulhamid Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları

01:37:00 Sultan Abdulhamid'e Muhalefet : İttihat ve Terakki

01:44:30 II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İstihbaratı

02:01:30 Sultan Abdülhamid ve Kurduğu Hafiye Teşkilatı

02:15:30 II. Abdulhamid Dönemi: Siyaset, İktisat ve Dış Politika

02:23:00 II. Abdulhamid Han'ı Farklı Kılan Özellikleri

02:37:30 Abdulhamid Han Toprak Kaybetti mi?

02:42:00 II. Abdulhamid'in Aşı Teşviki

02:46:00 Abdulhamid'in Ticaret ve Borsa Girişimleri

02:49:30 Abdulhamid'in Mirasını Orduya Bağışlaması

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