7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk "Milli Mücadele Dönemi " ana başlığıyla 7. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'a bu hafta Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Milli Mücadele Dönemi

12:10 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum

28:00 Mustafa Kemal Paşa Samsun'da Neler Yaptı?

51:00 Sultan Vahdettin İle Mustafa Kemal Arasında Neler Yaşandı?

01:02:00 İstanbul'un İşgali ve Sonuçları

01:09:00 Bandırma Vapurunda Kimler Vardı?

01:27:00 Sevr Antlaşması ve Şartları

01:30:00 Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya Mektubu

01:33:00 Cumhuriyete Giden Yolda Kongrelerin Etkisi Nedir?

01:36:00 Cumhuriyete Giden Yol Nasıl Açıldı?

01:52:00 Milli Mücadele Dönemi ve Büyük Taarruz