7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk "Milli Mücadele Dönemi " ana başlığıyla 7. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'a bu hafta Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Milli Mücadele Dönemi
12:10 Milli Mücadele Öncesi Genel Durum
28:00 Mustafa Kemal Paşa Samsun'da Neler Yaptı?
51:00 Sultan Vahdettin İle Mustafa Kemal Arasında Neler Yaşandı?
01:02:00 İstanbul'un İşgali ve Sonuçları
01:09:00 Bandırma Vapurunda Kimler Vardı?
01:27:00 Sevr Antlaşması ve Şartları
01:30:00 Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya Mektubu
01:33:00 Cumhuriyete Giden Yolda Kongrelerin Etkisi Nedir?
01:36:00 Cumhuriyete Giden Yol Nasıl Açıldı?
01:52:00 Milli Mücadele Dönemi ve Büyük Taarruz