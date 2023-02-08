Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk "BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ VE ANADOLU'NUN FETHİ " ana başlığıyla 9. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar öğr. üyesi Prof. Dr. Aydın Usta ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Kesik konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

10:00 İslam'a Açılan Anadolu Kapısı: Malazgirt

20:00 Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi

02:11:00 Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

02:29:00 Alparslan Dönemi İstihbarat

02:38:00 Büyük Selçuklu Devleti ve Haçlı Seferleri