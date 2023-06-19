Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk
Sultan II. Abdülhamid döneminde siyaset, iktisat ve dış politika ilişkisi nasıldı?
II. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? Sultan II. Abdulhamid'i farklı kılan özellikleri nelerdi? Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu hafiye teşkilatı nasıl işliyordu? Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi? Sultan II. Abdülhamid döneminde hangi siyasi olaylar gerçekleşti?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 60. bölümüyle yayında!
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları
11:00 Sultan II. Abdülhamid ve muhalifleri
14:00 II. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı?
19:00 Sultan II. Abdulhamid'i farklı kılan özellikleri
29:00 Sultan II. Abdulhamid öncesi Osmanlı Devleti
36:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde izlenen iç ve dış politika
40:00 Sultan II. Abdülhamid ve kurduğu hafiye teşkilatı
57:00 Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi?
01:08:00 Sultan II. Abdülhamid ve döneminin siyasi olayları
01:26:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde siyaset, iktisat ve dış politika
01:31:00 Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilişi
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