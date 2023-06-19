Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk

Sultan II. Abdülhamid döneminde siyaset, iktisat ve dış politika ilişkisi nasıldı?

II. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı? Sultan II. Abdulhamid'i farklı kılan özellikleri nelerdi? Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu hafiye teşkilatı nasıl işliyordu? Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi? Sultan II. Abdülhamid döneminde hangi siyasi olaylar gerçekleşti?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 60. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları

11:00 Sultan II. Abdülhamid ve muhalifleri

14:00 II. Abdülhamid Han nasıl bir sultandı?

19:00 Sultan II. Abdulhamid'i farklı kılan özellikleri

29:00 Sultan II. Abdulhamid öncesi Osmanlı Devleti

36:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde izlenen iç ve dış politika

40:00 Sultan II. Abdülhamid ve kurduğu hafiye teşkilatı

57:00 Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi?

01:08:00 Sultan II. Abdülhamid ve döneminin siyasi olayları

01:26:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde siyaset, iktisat ve dış politika

01:31:00 Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilişi

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