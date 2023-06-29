Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk
Bu bölüme Prof. Dr. Hayrunnisa Alan konuk oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Hayrunnisa Alan konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular
10:00 Tarihin Gizemli Hükümdarlarından Birisi: Timur ve İmparatorluğu
15:30 Osmanlı Tarihinde Bir Kırılma Noktası: Ankara Savaşı
26:00 Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular
44:00 Timur Yıldırım'a savaştan sonra ne yaptı?
53:00 Timur'un ölümünden sonra gelişen olaylar
01:11:00 Timur nasıl bir yöneticiydi?
01:17:00 Timurluların bilim ve sanata yaklaşımları
01:31:00 Timur'un laneti ve 2. Dünya Savaşı