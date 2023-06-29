VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk 29 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 101. Bölüm
| Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 98. Bölüm
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 92. Bölüm
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 22 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 88. Bölüm
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Türkistan'ın Kültürel ve Siyasi Özellikleri I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Orta Asya'dan Anadolu'ya Konargöçerler | Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 80. Bölüm
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 79. Bölüm
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 69. Bölüm
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Sultan II. Abdulhamid Dönemi Olayları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 60. Bölüm
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Medeniyetler Diyarı İstanbul'un Tarihi Eserleri I Tarihe Yolculuk 21 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 49. Bölüm
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 41. Bölüm
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 23 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 15 Mayıs 2023 | 18. Bölüm
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 | 17. Bölüm
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 | 16. Bölüm
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 | 15. Bölüm
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 | 14. Bölüm
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 | 13. Bölüm
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 | 12. Bölüm
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 | 11. Bölüm
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 | 10. Bölüm
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 | 9. Bölüm
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 8. Bölüm
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 | 7. Bölüm
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 | 6. Bölüm
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 | 5. Bölüm
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 | 4. Bölüm
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 | 3. Bölüm
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 | 2. Bölüm
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 1. Bölüm

Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular | Tarihe Yolculuk

Bu bölüme Prof. Dr. Hayrunnisa Alan konuk oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle... Tarihe Yolculuk'a bu hafta Prof. Dr. Hayrunnisa Alan konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular

10:00 Tarihin Gizemli Hükümdarlarından Birisi: Timur ve İmparatorluğu

15:30 Osmanlı Tarihinde Bir Kırılma Noktası: Ankara Savaşı

26:00 Türkistan'ın Parlak Devri: Timurlular

44:00 Timur Yıldırım'a savaştan sonra ne yaptı?

53:00 Timur'un ölümünden sonra gelişen olaylar

01:11:00 Timur nasıl bir yöneticiydi?

01:17:00 Timurluların bilim ve sanata yaklaşımları

01:31:00 Timur'un laneti ve 2. Dünya Savaşı

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