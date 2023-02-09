12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı

Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" 12. bölümüyle yayında...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.
🔴 Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
09:00 Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı
17:30 Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
27:30 Selçuklular Tarihi
32:00 Büyük Selçuklu Devleti'nin Kurucularından Tuğrul ve Çağrı Beyler
51:00 Selçukluların İslamiyeti Kabülü
01:15:00 Selçuklu Tarihi Üzerine Okumalar
01:25:00 Ani Kalesi
01:39:00 Nizamülmülk
01:48:00 Melikşah Dönemi
02:39:00 Hasan Sabah ve Alamut Kalesi
02:44:00 Büyük Selçuklu Devleti'nin Yıkılış Süreci
02:50:45 Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi