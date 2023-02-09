12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı

Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış süreci nasıl başladı?

09 Şubat 2023 | 20:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" 12. bölümüyle yayında...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.

🔴 Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

09:00 Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı

17:30 Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

27:30 Selçuklular Tarihi

32:00 Büyük Selçuklu Devleti'nin Kurucularından Tuğrul ve Çağrı Beyler

51:00 Selçukluların İslamiyeti Kabülü

01:15:00 Selçuklu Tarihi Üzerine Okumalar

01:25:00 Ani Kalesi

01:39:00 Nizamülmülk

01:48:00 Melikşah Dönemi

02:39:00 Hasan Sabah ve Alamut Kalesi

02:44:00 Büyük Selçuklu Devleti'nin Yıkılış Süreci

02:50:45 Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23
Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi 08 Şubat 2023 | 21:24
Tarihe Yolculuk | Türkiye Selçukluları
Tarihe Yolculuk | Türkiye Selçukluları 08 Şubat 2023 | 21:30
Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi
Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi 08 Şubat 2023 | 21:32