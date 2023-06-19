Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk

Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya

Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Araştırmacı - Yazar Selçuk Aracun konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Ayasofya'nın Gizli Tarihi

07:00 Ayasofya ne zaman yapıldı?

21:00 Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya

30:00 Ayasofya'nın dehlizlerinde hangi sırlar gizli?

45:00 Ayasofya ve Büyüsü: İstanbul'un mimari harikası

55:00 Fatih'in Ayasofya'ya ilk girişi ve Ayasofya'da ilk namaz

01:05:00 Ayasofya'da serafim meleği figürü

01:18:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?

01:24:00 İlmin fethedildiği yer: Ayasofya Medresesi

01:35:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?