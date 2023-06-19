Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk
Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya
Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Araştırmacı - Yazar Selçuk Aracun konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Ayasofya'nın Gizli Tarihi
07:00 Ayasofya ne zaman yapıldı?
21:00 Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya
30:00 Ayasofya'nın dehlizlerinde hangi sırlar gizli?
45:00 Ayasofya ve Büyüsü: İstanbul'un mimari harikası
55:00 Fatih'in Ayasofya'ya ilk girişi ve Ayasofya'da ilk namaz
01:05:00 Ayasofya'da serafim meleği figürü
01:18:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?
01:24:00 İlmin fethedildiği yer: Ayasofya Medresesi
01:35:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?