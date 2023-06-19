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Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 19 Haziran 2023 | 106. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türk - Mısır İlişkileri I Tarihe Yolculuk 12 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 102. Bölüm
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 17 Mayıs 2023 | 101. Bölüm
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 98. Bölüm
Kadim Türk Tarihinde Kadın I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Çanakkale Savaşı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 96. Bölüm
İstanbul'un Deprem Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Dezenformasyon ve Algı Yönetimi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Depremler Ve Kayıp Köyler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Türkiye'de Depremlerin Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 92. Bölüm
İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin son dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman Han I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Dünya Savaşları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 81. Bölüm
"Haçlılardan Günümüze İstanbul" I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Samuraylar ve Japonlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Dünyadaki Son Gelişmeler I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Osmanlı Safevi İlişkileri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Cumhuriyet'in Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ortadoğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Sultan Vahdettin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 69. Bölüm
İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Türk Tarihi Açısından Moğolistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Kültürel Miras ve Mimari I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Sultan II. Abdulhamid I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 60. Bölüm
İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Geçmişten Günümüze Türkistan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
İslam'ın Mekke Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 49. Bölüm
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Çin Tarihi ve Orta Asya I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Gastronomi ve Yemek Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Türkiye'nin Kayıp Köyleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 41. Bölüm
13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türkiye Selçukluları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Türk Tarihinde Göç Hareketleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Orta Çağ Avrupa Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Kanuni Sultan Süleyman I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bizans İmparatorluğu Tarihi I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları I Tarihe Yolculuk 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 15 Mayıs 2023 | 18. Bölüm
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 | 17. Bölüm
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 | 16. Bölüm
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 | 15. Bölüm
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 | 14. Bölüm
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 | 13. Bölüm
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 | 12. Bölüm
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 | 11. Bölüm
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 | 10. Bölüm
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 | 9. Bölüm
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 8. Bölüm
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 | 7. Bölüm
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 | 6. Bölüm
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 | 5. Bölüm
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 | 4. Bölüm
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 | 3. Bölüm
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 | 2. Bölüm
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 | 1. Bölüm

Ayasofya'nın Gizli Tarihi I Tarihe Yolculuk

Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya

Uğur Korkmaz'ın sunduğu "Tarihe Yolculuk" yeni bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Araştırmacı - Yazar Selçuk Aracun konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Ayasofya'nın Gizli Tarihi
07:00 Ayasofya ne zaman yapıldı?
21:00 Kadim bir mimarlık harikası: Ayasofya
30:00 Ayasofya'nın dehlizlerinde hangi sırlar gizli?
45:00 Ayasofya ve Büyüsü: İstanbul'un mimari harikası
55:00 Fatih'in Ayasofya'ya ilk girişi ve Ayasofya'da ilk namaz
01:05:00 Ayasofya'da serafim meleği figürü
01:18:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?
01:24:00 İlmin fethedildiği yer: Ayasofya Medresesi
01:35:00 Ayasofya'daki gizli semboller neler?

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