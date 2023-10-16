Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk

II. Abdülhamid Filistin'e Yahudi Göçünü Engellemiş miydi?

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Programda Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

06:05 Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin

11:28 Sykes- Picot, Orta Doğu'ya Nasıl Bir Miras Bıraktı?

16:40 Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin Tarihi

23:10 II. Abdülhamid Han Döneminde Filistin Politikası

25:30 Şerif Hüseyin Osmanlı'ya Karşı Neden ve Nasıl İsyan Etti?

30:00 I. Dünya Savaşı ve Orta Doğu

42:10 Dünya Savaşları ve Orta Doğu Üzerindeki Planlar

45:15 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri

52:05 Sultan II. Abdülhamid Han'ın Orta Doğu Politikası

01:00:10 II. Abdülhamid Filistin'e Yahudi Göçünü Engellemiş Miydi?

01:22:10 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri

01:29:08 Sultan II. Abdülhamid İle Theodor Herzl Görüşmesi