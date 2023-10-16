Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin I Tarihe Yolculuk
II. Abdülhamid Filistin'e Yahudi Göçünü Engellemiş miydi?
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Programda Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin konuşuldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
06:05 Sultan II. Abdülhamid Han ve Filistin
11:28 Sykes- Picot, Orta Doğu'ya Nasıl Bir Miras Bıraktı?
16:40 Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin Tarihi
23:10 II. Abdülhamid Han Döneminde Filistin Politikası
25:30 Şerif Hüseyin Osmanlı'ya Karşı Neden ve Nasıl İsyan Etti?
30:00 I. Dünya Savaşı ve Orta Doğu
42:10 Dünya Savaşları ve Orta Doğu Üzerindeki Planlar
45:15 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri
52:05 Sultan II. Abdülhamid Han'ın Orta Doğu Politikası
01:00:10 II. Abdülhamid Filistin'e Yahudi Göçünü Engellemiş Miydi?
01:22:10 Yahudilerin Filistin'e Yerleşme Girişimleri
01:29:08 Sultan II. Abdülhamid İle Theodor Herzl Görüşmesi