İsrail-Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Timsal Karabekir ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile tarihi ve siyasi yönleri ile "İsrail-Filistin sorunu" konuşuldu.
İsrail, Filistin topraklarını adım adım nasıl işgal etti? Yahudileri niçin Filistin'e yerleştirdiler? Tarihe Yolculuk programında bu hafta " İsrail-Filistin sorunu" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın Tarihe Yolculuk programında bu haftaki konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Timsal Karabekir ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Cumhuriyetimiz 100 yaşında
15:00 Cumhuriyetin ilanı sonrası Türkiye
32:00 Ortadoğu'da yaşanan katliam
34:00 İsrail-Filistin sorununun tarihçesi
39:00 İsrail-Filistin çatışmasının temeli
49:00 Ortadoğu'da barış mekiği dokuyan ülke "Türkiye"
52:00 "Filistinliler topraklarını sattılar" yalanı
56:00 İsrail, Filistin topraklarını adım adım nasıl işgal etti?
01:03:00 İsrail'in devlet politikası: Siyonizm
01:09:00 Yahudileri niçin Filistin'e yerleştirdiler?
01:25:00 Tarihi ve siyasi yönleri ile "İsrail-Filistin sorunu"
01:30:00 Osmanlı Döneminde Filistin