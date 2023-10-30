İsrail-Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Timsal Karabekir ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile tarihi ve siyasi yönleri ile "İsrail-Filistin sorunu" konuşuldu.

İsrail, Filistin topraklarını adım adım nasıl işgal etti? Yahudileri niçin Filistin'e yerleştirdiler? Tarihe Yolculuk programında bu hafta " İsrail-Filistin sorunu" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın Tarihe Yolculuk programında bu haftaki konuğu Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Timsal Karabekir ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Cumhuriyetimiz 100 yaşında

15:00 Cumhuriyetin ilanı sonrası Türkiye

32:00 Ortadoğu'da yaşanan katliam

34:00 İsrail-Filistin sorununun tarihçesi

39:00 İsrail-Filistin çatışmasının temeli

49:00 Ortadoğu'da barış mekiği dokuyan ülke "Türkiye"

52:00 "Filistinliler topraklarını sattılar" yalanı

56:00 İsrail, Filistin topraklarını adım adım nasıl işgal etti?

01:03:00 İsrail'in devlet politikası: Siyonizm

01:09:00 Yahudileri niçin Filistin'e yerleştirdiler?

01:25:00 Tarihi ve siyasi yönleri ile "İsrail-Filistin sorunu"

01:30:00 Osmanlı Döneminde Filistin