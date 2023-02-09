16. Bölüm | Salgınlar Tarihi

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Salgınlar Tarihi" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Tarihçi-Yazar Erhan Altunay konuk oldu.
Tarihi Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Vefatının Sene-i Devriyesinde Hocaların Hocası Prof. Dr. Halil İnalcık
26:00 Salgınlar Tarihi
33:00 Dünden Bugüne Salgınlar Tarihi
37:00 Tarihte Hangi Büyük Salgın Hastalıklar Yaşandı?
40:30 Biyolojik Silah Olarak Salgınlar
44:30 Tarihte Yaşanan Büyük Salgınlar
01:15:30 Veba İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıktı, Bu Hastalığa Neden Kara Veba Denildi?
01:23:00 İspanyol Gribi Nasıl Salgın Haline Geldi?
01:24:30 İspanyol Gribi ve Etkileri
01:38:00 Ortaçağ Boyunca Salgınlar
01:42:00 Tarih Boyunca Görülen Büyük Salgınlar ve Alınan Önlemler
02:30:00 Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden "Ayasofya"