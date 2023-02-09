11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi

Türk ne demek, Türk kimdir?

09 Şubat 2023 | 21:50
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Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 11. bölümüyle sizlerle...

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta bir sürpriz gerçekleşti. Babalar Günü vesilesiyle öğrencileri arasında Ahmet Baba olarak anılan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Hocaya öğrencilerinin, kendisi hakkında düşüncelerini paylaştığı kısa videolar canlı yayında izlettirildi.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

06:30 Türk Kimdir?

17:00 Türklerde Boy Sistemi

35:00 Türk Kültürünün Tarihsel İzleri

01:07:00 Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilatı

01:35:00 Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi

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