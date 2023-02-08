8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi

İstanbul kuşatmasında neler yaşandı?

08 Şubat 2023 | 22:19
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Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi | Tarihe Yolculuk (8. Bölüm) Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 8. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'a bu hafta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ve Prof. Dr. Fahmettin Başar konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi

37:00 İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

01:03:00 İstanbul'un Fethi Sırasında Yaşananlar

01:18:00 İstanbul Kuşatmasında Neler Yaşandı?

01:27:00 Fatih'in Gemileri Karadan Yürütmesi

01:40:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Zafer

02:07:00 İstanbul'un Fethinden Sonra İmar Faaliyetleri

02:37:00 Fethin Sembol İsimlerinden Ulubatlı

02:43:00 İstanbul'un Fethi, Rönesans'ın Başlamasında Etkisi

02:53:00 Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli

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