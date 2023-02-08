Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi | Tarihe Yolculuk (8. Bölüm) Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk 8. bölümüyle yayında!!! Tarihe Yolculuk'a bu hafta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ve Prof. Dr. Fahmettin Başar konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi
37:00 İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar
01:03:00 İstanbul'un Fethi Sırasında Yaşananlar
01:18:00 İstanbul Kuşatmasında Neler Yaşandı?
01:27:00 Fatih'in Gemileri Karadan Yürütmesi
01:40:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Zafer
02:07:00 İstanbul'un Fethinden Sonra İmar Faaliyetleri
02:37:00 Fethin Sembol İsimlerinden Ulubatlı
02:43:00 İstanbul'un Fethi, Rönesans'ın Başlamasında Etkisi
02:53:00 Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli