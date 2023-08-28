Tarihi Değiştiren Savaş I Tarihe Yolculuk
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Malazgirt Zaferi konuşuldu. Programın konuğu Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu oldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Malazgirt Zaferi konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programın konuğu Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
11:50 Malazgirt Savaşı: Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi
14:15 Selçukluların Anadolu'ya Gelişi
20:00 Bizans'ın Siyasi Durumu ve Selçuklularla Yapılan Savaş
25:40 Sultan Alparslan ve Romen Diyojen'in Liderliği
27:40 Alparslan, Romen Diyojen'i Nasıl Karşıladı?
32:50 Fethin Babası: Sultan Alparslan
40:15 Bizans Ordusunu Bozguna Uğratan Komutan: Sultan Alparslan
45:25 Tarihin Seyrine Değiştiren Komutan: Sultan Alparslan
01:01:10 Tarihin Akışını Değiştiren Savaş: Malazgirt
01:05:40 Malazgirt Zaferi Nasıl Kazanıldı?
01:15:45 Alparslan, Romen Diyojen'e Barış Teklif Etti mi?
01:35:01 Peçeneklerin Malazgirt Savaşı'ndaki Rolü Neydi?
01:45:40 Malazgirt Savaşı Sonrası Neler Yaşandı?