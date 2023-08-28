Tarihi Değiştiren Savaş I Tarihe Yolculuk

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Malazgirt Zaferi konuşuldu. Programın konuğu Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu oldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Malazgirt Zaferi konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programın konuğu Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

11:50 Malazgirt Savaşı: Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

14:15 Selçukluların Anadolu'ya Gelişi

20:00 Bizans'ın Siyasi Durumu ve Selçuklularla Yapılan Savaş

25:40 Sultan Alparslan ve Romen Diyojen'in Liderliği

27:40 Alparslan, Romen Diyojen'i Nasıl Karşıladı?

32:50 Fethin Babası: Sultan Alparslan

40:15 Bizans Ordusunu Bozguna Uğratan Komutan: Sultan Alparslan

45:25 Tarihin Seyrine Değiştiren Komutan: Sultan Alparslan

01:01:10 Tarihin Akışını Değiştiren Savaş: Malazgirt

01:05:40 Malazgirt Zaferi Nasıl Kazanıldı?

01:15:45 Alparslan, Romen Diyojen'e Barış Teklif Etti mi?

01:35:01 Peçeneklerin Malazgirt Savaşı'ndaki Rolü Neydi?

01:45:40 Malazgirt Savaşı Sonrası Neler Yaşandı?