10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Hasan Sabbah ve Haşhaşiler " konuşuldu.
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar öğr. üyesi Prof. Dr. Aydın Usta ve Tarihçi - Yazar Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
06:00 Hasan Sabbah ve Haşhaşiler
10:20 Neden Haşhaşiler Adı Kullanıldı?
12:30 İsmailiyye Mezhebi ve Hasan Sabbah
32:00 Hasan Sabbah Kimdir ve Neler Yapmıştır?
42:30 Kartal Yuvası Olarak da Adlandırılan Alamut Kalesi
45:00 Hasan Sabbah Alamut Kalesini Nasıl Ele Geçirdi?
01:01:00 Haşhaşiler Hangi Bölgelerde Yapılandı?
01:42:15 Haşhaşilerin Gelir Kaynakları
01:53:00 Hasan Sabbah Kimdir?