10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler

Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni nasıl ele geçirdi?

08 Şubat 2023 | 23:21
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Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Hasan Sabbah ve Haşhaşiler " konuşuldu.

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar öğr. üyesi Prof. Dr. Aydın Usta ve Tarihçi - Yazar Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan konuk oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 Hasan Sabbah ve Haşhaşiler

10:20 Neden Haşhaşiler Adı Kullanıldı?

12:30 İsmailiyye Mezhebi ve Hasan Sabbah

32:00 Hasan Sabbah Kimdir ve Neler Yapmıştır?

42:30 Kartal Yuvası Olarak da Adlandırılan Alamut Kalesi

45:00 Hasan Sabbah Alamut Kalesini Nasıl Ele Geçirdi?

01:01:00 Haşhaşiler Hangi Bölgelerde Yapılandı?

01:42:15 Haşhaşilerin Gelir Kaynakları

01:53:00 Hasan Sabbah Kimdir?

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