Geçmişten Gelen Miras: Darülaceze | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile Osmanlı'dan günümüze uzanan bir hayır kurumu olan Darülaceze'nin önemi konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Geçmişten gelen miras: Darülaceze
17:00 Darülaceze'nin Kuruluş Hikayesi
20:00 Osmanlı'dan günümüze uzanan bir hayır kurumu: Darülaceze
23:00 Darülaceze'nin çalışma faaliyetleri
35:00 Darülaceze'de psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmetleri
45:00 Darülaceze'ye nasıl başvuruluyor?
01:06:00 Darülaceze sosyal yaşam şehri
01:16:00 Darülaceze'yi diğer yaşlı bakım kurumlarından ayıran nedir?