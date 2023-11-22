Anadolu'nun Mimari Kimliği | Hayata Dokunmak
Şehir estetiği ve kültürü, toplumun genel refahını nasıl etkiler?
Hayata Dokunmak programına bu hafta Türk Mimar ve Siyasetçi Dr. Sinan Genim konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Sinan Genim ile "Anadolu'nun Mimari Kimliği" konusu irdelendi.
01:22 Anadolu'nun mimari kimliği
11:28 Dünden bugüne şehirlerin değişim ve dönüşümü
17:44 Günümüz şehirlerinin çevre problemleri neler?
27:19 Geleceğin şehirleri nasıl inşa edilmeli?
27:57 Şehirlerin kültürel hafızasını korumada yerel halkın rolü
33:49 Kültürel mirasın günümüzdeki şehir yaşamına entegrasyonu
44:54 Anadolu mimari yapısı ve estetiği
51:21 Anadolu'nun mimari kimliği
01:00:31 Şehir estetiği ve kültürü
01:17:29 Şehir estetiği ve kültürü, toplumun genel refahını nasıl etkiler?
01:23:24 Şehir planlamasında zarif ve işlevsel mimari
01:33:30 Şehir estetiği bir şehrin kimliğini nasıl oluşturur?
01:46:40 Türk-İslam sanatının şehir tasarımındaki etkileri