Anadolu'nun Mimari Kimliği | Hayata Dokunmak

Şehir estetiği ve kültürü, toplumun genel refahını nasıl etkiler?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Türk Mimar ve Siyasetçi Dr. Sinan Genim konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Sinan Genim ile "Anadolu'nun Mimari Kimliği" konusu irdelendi.

01:22 Anadolu'nun mimari kimliği

11:28 Dünden bugüne şehirlerin değişim ve dönüşümü

17:44 Günümüz şehirlerinin çevre problemleri neler?

27:19 Geleceğin şehirleri nasıl inşa edilmeli?

27:57 Şehirlerin kültürel hafızasını korumada yerel halkın rolü

33:49 Kültürel mirasın günümüzdeki şehir yaşamına entegrasyonu

44:54 Anadolu mimari yapısı ve estetiği

51:21 Anadolu'nun mimari kimliği

01:00:31 Şehir estetiği ve kültürü

01:17:29 Şehir estetiği ve kültürü, toplumun genel refahını nasıl etkiler?

01:23:24 Şehir planlamasında zarif ve işlevsel mimari

01:33:30 Şehir estetiği bir şehrin kimliğini nasıl oluşturur?

01:46:40 Türk-İslam sanatının şehir tasarımındaki etkileri