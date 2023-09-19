Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak
İnsan ilişkileri ve iletişimde Hz. Peygamber'in (sav) örnek kişiliği...
Hayata Dokunmak programına bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...
01:20 Hz. Peygamber'in (sav) günlük hayatı
02:30 Hz. Peygamber'in (sav) evrensel rehberliği ve örnekliği
30:00 Namazın günlük hayata etkileri
51:00 Hz. Peygamber'in (sav) bir günü nasıl geçerdi?
01:02:00 İnsan ilişkileri ve iletişimde Hz. Peygamber'in (sav) örnek kişiliği
01:34:00 Hz. Peygamber'in (sav) zaman yönetimi nasıldı?