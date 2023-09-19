Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak

İnsan ilişkileri ve iletişimde Hz. Peygamber'in (sav) örnek kişiliği...

Hayata Dokunmak programına bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...



01:20 Hz. Peygamber'in (sav) günlük hayatı

02:30 Hz. Peygamber'in (sav) evrensel rehberliği ve örnekliği

30:00 Namazın günlük hayata etkileri

51:00 Hz. Peygamber'in (sav) bir günü nasıl geçerdi?

01:02:00 İnsan ilişkileri ve iletişimde Hz. Peygamber'in (sav) örnek kişiliği

01:34:00 Hz. Peygamber'in (sav) zaman yönetimi nasıldı?