VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Bağımlılığın Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 29 Kasım 2023 90. Bölüm
Anadolu'nun Mimari Kimliği | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 89. Bölüm
Işık Neden Doğu'dan Yükselir? I Hayata Dokunmak 16 Kasım 2023 88. Bölüm
Marifet Kapısı Seyahat | Hayata Dokunmak 16 Kasım 2023 87. Bölüm
Tarih Bilincinin Önemi | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 86. Bölüm
Müslümanların Kanayan Yarası: Filistin | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 85. Bölüm
Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 84. Bölüm
Kadınların Dilinden Dündökümü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 83. Bölüm
Psikoloji ve Din İlişkisi | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 82. Bölüm
Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 81. Bölüm
Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 80. Bölüm
Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 79. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 78. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 77. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 76. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 75. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 74. Bölüm
Türkiye'de Sinema ve Toplum | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 73. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 72. Bölüm
Bir Büyüme Yolculuğu Annelik | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 71. Bölüm
Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal ve Manevi Destek | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 70. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 69. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 68. Bölüm
Ramazan'da İbadet Psikolojisi | Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 63. Bölüm
Depremin Bireysel ve Toplumsal Yansıması | Hayata Dokunmak 04 Kasım 2023 62. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 51. Bölüm
İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 02 Kasım 2023 50. Bölüm
Sosyolojik Açıdan Din ve Dindarlık Kavramları | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 49. Bölüm
Kentte Yaşam ve İnsan | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 48. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 47. Bölüm
Dinin Özünü Anlamak | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 46. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Tekke Kültürü | Hayata Dokunmak 30 Ekim 2023 45. Bölüm
Sanat ve Toplum | Hayata Dokunmak 30 Ekim 2023 44. Bölüm
Seyahatin Bize Kattıkları | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 43. Bölüm
Modern Toplumun Geleceği | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 42. Bölüm
Herkes İçine Baksın | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 41. Bölüm
Mutlak İyi ve Mutlak Güzele Götüren Hayat | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 40. Bölüm
Toplumsal Değişme ve Aile Yapımız | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 39. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Dini İnanç | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 38. Bölüm
İslam Tarihinde Vakıf Kültürü | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 37. Bölüm
Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 36. Bölüm
İrfan Türkülerinde Nasihatler | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 35. Bölüm
Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 34. Bölüm
Tüketim Toplumu ve Ruhumuzu Korumak | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 33. Bölüm
Göç ve Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 32. Bölüm
Hac Yolculuğunun Manası | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 31. Bölüm
Psikoteknoloji ve Akıllı Toplumlar | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 30. Bölüm
Medya Okuryazarlığı ve Dijitalleşme | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 29. Bölüm
Musiki ve Tefekkür | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 28. Bölüm
Kendilik Kavramı ve İçsel Huzur | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 27. Bölüm
Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 26. Bölüm
Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 25. Bölüm
İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşünce | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 24. Bölüm
Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 23. Bölüm
Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 22. Bölüm
Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 21. Bölüm
Mutluluğa ve Başarıya Ulaşmak | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 20. Bölüm
Ahlak Kavramı ve Nefis Hastalıkları | Hayata Dokunmak 20 Kasım 2023 19. Bölüm
Sabrın ve Şükrün Eşliğinde Tefekkür | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 18. Bölüm
Bu Zamanda İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 17. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 16. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Bağımlılığın Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç ile bağımlılığın gelişmesindeki psikolojik sebepler konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç ile bağımlılık konusu irdelendi.

00:00 Hayata Dokunmak

01:51 Bağımlılığın psikososyal etkileri

06:44 Bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız?

11:08 İnsan genetik olarak bağımlılığa yatkın mı doğar?

23:07 Bağımlılığın gelişmesindeki psikolojik sebepler

34:50 Bağımlılığın psikososyal etkileri

39:24 Bağımlılıkta en çok hangi yaş dönemi riskli?

44:32 Bağımlılık gelişmesinde ailevi/çevresel risk faktörler

46:44 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler

56:23 Bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız?

01:08:58 Bağımlılığa karşı çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

01:23:45 Bağımlılığa karşı nasıl mücadele edilmeli?

01:27:38 Teknoloji bağımlılığı ve türleri nasıl ortaya çıktı?

01:36:54 Bağımlılık tedavisinde nasıl bir süreç işliyor?

01:46:38 Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü

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