Bağımlılığın Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç ile bağımlılığın gelişmesindeki psikolojik sebepler konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Mücahit Öztürk ve Mehmet Dinç ile bağımlılık konusu irdelendi.

00:00 Hayata Dokunmak

01:51 Bağımlılığın psikososyal etkileri

06:44 Bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız?

11:08 İnsan genetik olarak bağımlılığa yatkın mı doğar?

23:07 Bağımlılığın gelişmesindeki psikolojik sebepler

34:50 Bağımlılığın psikososyal etkileri

39:24 Bağımlılıkta en çok hangi yaş dönemi riskli?

44:32 Bağımlılık gelişmesinde ailevi/çevresel risk faktörler

46:44 Bağımlılık tedavisinde aileye düşen görevler

56:23 Bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız?

01:08:58 Bağımlılığa karşı çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

01:23:45 Bağımlılığa karşı nasıl mücadele edilmeli?

01:27:38 Teknoloji bağımlılığı ve türleri nasıl ortaya çıktı?

01:36:54 Bağımlılık tedavisinde nasıl bir süreç işliyor?

01:46:38 Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü