İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak
Bu bölüme Araştırmacı- Yazar Mehmet Fatih Çıtlak konuk oldu.
Dünya yolculuğunun tehlikeleri nelerdir? Dünyadaki tekamül yolculuğumuz açısından "yol" mefhumunun önemi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 12. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:12 Mehmet Fatih Çıtlak
11:00 Kur'an'a göre doğru ve yanlış yol
17:00 Dünyadaki yolculuğumuzu Peygamberlerin aydınlatması
36:00 Hac sembolizmi ile insanın tekamül sürecinin benzerlikleri nelerdir?
47:00 Haccın ruhu, hac ziyaretinin sembolik anlamları
01:00:00 Dünyadaki tekamül yolculuğumuz açısından "yol" mefhumu
01:10:00 Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" Şiiri
01:27:00 Sıratı Müstakim Üzere Olmayı Nasıl Başarırız?
01:34:00 Dünya yolculuğunun tehlikeleri