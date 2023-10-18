Herkes İçine Baksın | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Yazar Saadettin Acar ile hakikate olan yolculuk ve hakikat yoldaşlığı konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 41. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Yazar Saadettin Acar oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Herkes İçine Baksın
03:00 Neden İçimize Bakmalıyız?
10:00 Hakikate Olan Yolculuk ve Hakikat Yoldaşlığı
22:00 Müslümanın Dünyaya Bakışı Nasıl Olmalı?
52:00 Eşyayla İlişkimiz Nasıl Olmalı?
01:06:00 Günümüz Meselelerine Çözüm Üretirken Gözden Kaçırdıklarımız
01:18:00 Dünya ve Ahiret Hayatını İhya Etme Yolları