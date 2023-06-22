İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak
Bu bölüme Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.
Hayata Dokunmak programına bu hafta Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Sanat, Edebiyat ve Hayat" konuşuldu.
00:00 Hayata Dokunmak
03:30 İnsanın tekamül sürecinde sanatın rolü
09:30 Sanat, edebiyat ve hayat
11:30 Sanat insanın gelişimini nasıl etkiler?
13:40 Sanat insana hangi özellikleri kazandırır?
16:00 Sanat ve sanat ilişkisi
29:30 Edebiyatın sanat dalları üzerindeki etkileri
35:00 Sanatın toplumsal değişime katkısı nasıl olabilir?
43:00 Edebiyat sanatla topluma nasıl mesajlar veriyor?
45:00 Teknolojinin, edebiyat ve sanat üzerindeki etkileri
54:00 Edebiyat sanatçılara nasıl bir bakış açısı sağlar?
01:13:00 Yunus Emre'nin şiirlerinin topluma etkileri
01:19:00 Yunus Emre şiirlerinde ne anlatmak istiyor?
01:24:00 Yunus Emre şiirlerinin topluma etkileri
01:33:00 Çocuk şiirleri yazarken nasıl bir yaklaşım benimsenmeli?
01:38:00 Edebiyat ve sanatla ilgilenenler nelere dikkat etmeli?