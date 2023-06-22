İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak

Bu bölüme Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Sanat, Edebiyat ve Hayat" konuşuldu.

00:00 Hayata Dokunmak

03:30 İnsanın tekamül sürecinde sanatın rolü

09:30 Sanat, edebiyat ve hayat

11:30 Sanat insanın gelişimini nasıl etkiler?

13:40 Sanat insana hangi özellikleri kazandırır?

16:00 Sanat ve sanat ilişkisi

29:30 Edebiyatın sanat dalları üzerindeki etkileri

35:00 Sanatın toplumsal değişime katkısı nasıl olabilir?

43:00 Edebiyat sanatla topluma nasıl mesajlar veriyor?

45:00 Teknolojinin, edebiyat ve sanat üzerindeki etkileri

54:00 Edebiyat sanatçılara nasıl bir bakış açısı sağlar?

01:13:00 Yunus Emre'nin şiirlerinin topluma etkileri

01:19:00 Yunus Emre şiirlerinde ne anlatmak istiyor?

01:24:00 Yunus Emre şiirlerinin topluma etkileri

01:33:00 Çocuk şiirleri yazarken nasıl bir yaklaşım benimsenmeli?

01:38:00 Edebiyat ve sanatla ilgilenenler nelere dikkat etmeli?