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İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 22 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 16 Haziran 2023 | 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 | 68. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 | 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Mutluluk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak

Bu bölüme Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Sanat, Edebiyat ve Hayat" konuşuldu.

00:00 Hayata Dokunmak

03:30 İnsanın tekamül sürecinde sanatın rolü

09:30 Sanat, edebiyat ve hayat

11:30 Sanat insanın gelişimini nasıl etkiler?

13:40 Sanat insana hangi özellikleri kazandırır?

16:00 Sanat ve sanat ilişkisi

29:30 Edebiyatın sanat dalları üzerindeki etkileri

35:00 Sanatın toplumsal değişime katkısı nasıl olabilir?

43:00 Edebiyat sanatla topluma nasıl mesajlar veriyor?

45:00 Teknolojinin, edebiyat ve sanat üzerindeki etkileri

54:00 Edebiyat sanatçılara nasıl bir bakış açısı sağlar?

01:13:00 Yunus Emre'nin şiirlerinin topluma etkileri

01:19:00 Yunus Emre şiirlerinde ne anlatmak istiyor?

01:24:00 Yunus Emre şiirlerinin topluma etkileri

01:33:00 Çocuk şiirleri yazarken nasıl bir yaklaşım benimsenmeli?

01:38:00 Edebiyat ve sanatla ilgilenenler nelere dikkat etmeli?

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