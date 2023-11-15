Işık Neden Doğu'dan Yükselir? I Hayata Dokunmak

Prof. Dr. Gülper Refiğ ile "Işık Doğu'dan Yükselir" meselesi her yönüyle ele alındı.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Prof. Dr. Gülper Refiğ konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Prof. Dr. Gülper Refiğ ile "Işık Doğudan Yükselir" meselesi her yönüyle ele alındı.

01:40 "Işık Doğudan Yükselir" Ne Anlama Gelir?

03:30 21. Yüzyıl'da Uygarlık Tasavvuru Nasıl Şekilleniyor?

09:00 Uygarlık Ne Zamandır Vicdanların Sessizleşmesi Anlamını Taşır Oldu?

11:30 Uygarlık Kavramı Zamanla Ne Yönde Şekil Değiştirdi?

12:50 Doğu ve Batı'nın İnsana, Hayata Bakışındaki Temel Farklılıklar

15:40 Büyük Medeniyetlerin Temel Özellikleri

17:30 Doğu ve Batı'nın İnsana, Hayata Bakışındaki Temel Farklılıklar

21:50 Işık Neden Doğu'dan Yükselir?

23:15 "Bu Topraklarda Başka Bir Elektrik, Başka Bir Enerji Var"

25:05 Roma İmparatorluğu'nun Kökeni Neye Dayanıyor?

32:15 Yunan Medeniyeti Tarih Kitaplarına Nasıl Yazıldı?

39:05 Tragedyalarda Ne Anlatılıyor?

42:15 "Doğu Kültürlerinin Temelinde Tabiatla Uyumlu Yaşamak Vardır"

45:30 "Işık Doğudan Yükselir" Ne Anlama Gelir?

01:00:50 Tarihimizi Gerçek Kaynaklarından Okumak ve Öğrenmek Neden Önemli?

01:05:40 Aydınlanma Dönemi ve Aydınlanma Hareketi

01:11:30 Haçlı Seferleri'nin Asıl Amacı Neydi?

01:14:55 "Işık Doğudan Yükselir" Ne Anlama Gelir?

01:18:20 Işık Neden Doğu'dan Yükselir?

01:23:15 Türk-İslam Kavramı Vurgusu Ne İfade Ediyor?

01:26:00 "Mozart ve Yunus Emre Buluşması" Ne Anlama Geliyor?

01:32:45 İlim ve Bilim Arasında "Doğu"

01:35:00 Tarihimizi Gerçek Kaynaklardan Okumak ve Öğrenmek Neden Önemli?