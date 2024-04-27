Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir? | Hayata Dokunmak

Kelimelerin Anlam Dünyası...

Hayata Dokunmak programına bu hafta Yazar Necdet Subaşı konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumuyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

04:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...

08:00 Dil Düşüncenin Evi midir?

14:00 Nedir Aramızdaki Kelimeler?

19:00 Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir?

25:00 Kelimeleri Yitiriyor muyuz?

32:00 Kelimeler Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

41:00 Kitap ve Kelime Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

44:30 Kitaplarla Ünsiyet Kurmak Ne Kazandırır?

49:00 Nasıl ve Neden Okumalıyız?

52:00 Hayatımızdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?

55:30 "Yer Bildirimleri" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?

57:30 Yerini Bilmek İnsanın Kendini Bilmesi midir?

01:02:00 Hayatımızıdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?

01:10:00 Modern Dünyada Bireyin Kimlik İnşası

01:17:00 Bilme Biçimlerini Değerli Kılan Etkenler Neler?

01:22:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...

01:25:00 İnsanın İdrak Bilinci

01:30:00 İnsan Neden Kendini İfade Edemez?