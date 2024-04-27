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Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir? | Hayata Dokunmak 27 Nisan 2024 102. Bölüm
Yabancı Değerlerle Yaşamak Mümkün mü? | Hayata Dokunmak 06 Mart 2024 101. Bölüm
Günümüz dünyasında anne-baba olma sanatı I Hayata Dokunmak 29 Şubat 2024 100. Bölüm
İnsanı insan yapan nedir? | Hayata Dokunmak 21 Şubat 2024 99. Bölüm
Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi I Hayata Dokunmak 15 Şubat 2024 98. Bölüm
İnanç ve ruh ilişkisi I Hayata Dokunmak 31 Ocak 2024 97. Bölüm
Din, tasavvuf ve şiir | Hayata Dokunmak 24 Ocak 2024 96. Bölüm
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? | Hayata Dokunmak 18 Ocak 2024 95. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi | Hayata Dokunmak 04 Ocak 2024 94. Bölüm
Şiddetin Kökeni ve Toplumsal Sonuçları | Hayata Dokunmak 04 Ocak 2024 93. Bölüm
Geçmişten Gelen Miras: Darülaceze | Hayata Dokunmak 20 Aralık 2023 92. Bölüm
Kültürel Miras Ögesi Olarak Tezhip Sanatı | Hayata Dokunmak 14 Aralık 2023 91. Bölüm
Bağımlılığın Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 29 Kasım 2023 90. Bölüm
Anadolu'nun Mimari Kimliği | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 89. Bölüm
Işık Neden Doğu'dan Yükselir? I Hayata Dokunmak 16 Kasım 2023 88. Bölüm
Marifet Kapısı Seyahat | Hayata Dokunmak 16 Kasım 2023 87. Bölüm
Tarih Bilincinin Önemi | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 86. Bölüm
Müslümanların Kanayan Yarası: Filistin | Hayata Dokunmak 23 Kasım 2023 85. Bölüm
Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 84. Bölüm
Kadınların Dilinden Dündökümü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 83. Bölüm
Psikoloji ve Din İlişkisi | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 82. Bölüm
Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 81. Bölüm
Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 80. Bölüm
Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 79. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 78. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 77. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 76. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 75. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 74. Bölüm
Türkiye'de Sinema ve Toplum | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 73. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 72. Bölüm
Bir Büyüme Yolculuğu Annelik | Hayata Dokunmak 13 Kasım 2023 71. Bölüm
Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal ve Manevi Destek | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 70. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 69. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 68. Bölüm
Ramazan'da İbadet Psikolojisi | Hayata Dokunmak 05 Kasım 2023 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 63. Bölüm
Depremin Bireysel ve Toplumsal Yansıması | Hayata Dokunmak 04 Kasım 2023 62. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 51. Bölüm
İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 29 Kasım 2023 50. Bölüm
Sosyolojik Açıdan Din ve Dindarlık Kavramları | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 49. Bölüm
Kentte Yaşam ve İnsan | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 48. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 47. Bölüm
Dinin Özünü Anlamak | Hayata Dokunmak 01 Kasım 2023 46. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Tekke Kültürü | Hayata Dokunmak 30 Ekim 2023 45. Bölüm
Sanat ve Toplum | Hayata Dokunmak 30 Ekim 2023 44. Bölüm
Seyahatin Bize Kattıkları | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 43. Bölüm
Modern Toplumun Geleceği | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 42. Bölüm
Herkes İçine Baksın | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 41. Bölüm
Mutlak İyi ve Mutlak Güzele Götüren Hayat | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 40. Bölüm
Toplumsal Değişme ve Aile Yapımız | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 39. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Dini İnanç | Hayata Dokunmak 27 Ekim 2023 38. Bölüm
İslam Tarihinde Vakıf Kültürü | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 37. Bölüm
Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 36. Bölüm
İrfan Türkülerinde Nasihatler | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 35. Bölüm
Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim | Hayata Dokunmak 10 Kasım 2023 34. Bölüm
Tüketim Toplumu ve Ruhumuzu Korumak | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 33. Bölüm
Göç ve Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 32. Bölüm
Hac Yolculuğunun Manası | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 31. Bölüm
Psikoteknoloji ve Akıllı Toplumlar | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 30. Bölüm
Medya Okuryazarlığı ve Dijitalleşme | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 29. Bölüm
Musiki ve Tefekkür | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 28. Bölüm
Kendilik Kavramı ve İçsel Huzur | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 27. Bölüm
Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 26. Bölüm
Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 25. Bölüm
İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşünce | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 24. Bölüm
Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 23. Bölüm
Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 22. Bölüm
Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 21. Bölüm
Mutluluğa ve Başarıya Ulaşmak | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 20. Bölüm
Ahlak Kavramı ve Nefis Hastalıkları | Hayata Dokunmak 20 Kasım 2023 19. Bölüm
Sabrın ve Şükrün Eşliğinde Tefekkür | Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 18. Bölüm
Bu Zamanda İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 17. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Kasım 2023 16. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir? | Hayata Dokunmak

Kelimelerin Anlam Dünyası...

Hayata Dokunmak programına bu hafta Yazar Necdet Subaşı konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumuyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak
04:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...
08:00 Dil Düşüncenin Evi midir?
14:00 Nedir Aramızdaki Kelimeler?
19:00 Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir?
25:00 Kelimeleri Yitiriyor muyuz?
32:00 Kelimeler Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?
41:00 Kitap ve Kelime Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
44:30 Kitaplarla Ünsiyet Kurmak Ne Kazandırır?
49:00 Nasıl ve Neden Okumalıyız?
52:00 Hayatımızdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?
55:30 "Yer Bildirimleri" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
57:30 Yerini Bilmek İnsanın Kendini Bilmesi midir?
01:02:00 Hayatımızıdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?
01:10:00 Modern Dünyada Bireyin Kimlik İnşası
01:17:00 Bilme Biçimlerini Değerli Kılan Etkenler Neler?
01:22:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...
01:25:00 İnsanın İdrak Bilinci
01:30:00 İnsan Neden Kendini İfade Edemez?

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