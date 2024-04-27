Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir? | Hayata Dokunmak
Kelimelerin Anlam Dünyası...
Hayata Dokunmak programına bu hafta Yazar Necdet Subaşı konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumuyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
04:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...
08:00 Dil Düşüncenin Evi midir?
14:00 Nedir Aramızdaki Kelimeler?
19:00 Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir?
25:00 Kelimeleri Yitiriyor muyuz?
32:00 Kelimeler Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?
41:00 Kitap ve Kelime Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
44:30 Kitaplarla Ünsiyet Kurmak Ne Kazandırır?
49:00 Nasıl ve Neden Okumalıyız?
52:00 Hayatımızdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?
55:30 "Yer Bildirimleri" Kavramını Nasıl Anlamalıyız?
57:30 Yerini Bilmek İnsanın Kendini Bilmesi midir?
01:02:00 Hayatımızıdaki Kelimeleri Nasıl Canlı Tutabiliriz?
01:10:00 Modern Dünyada Bireyin Kimlik İnşası
01:17:00 Bilme Biçimlerini Değerli Kılan Etkenler Neler?
01:22:00 Kelimelerin Anlam Dünyası...
01:25:00 İnsanın İdrak Bilinci
01:30:00 İnsan Neden Kendini İfade Edemez?