Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan ile sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları konuşuldu.

Edep nedir, edepten ne anlamalıyız? Sosyal davranış kavramı nasıl tanımlanır? Sosyal davranış kuralları neden önemlidir? Sosyal davranış kuralları evrensel midir? Sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları nelerdir? Konuşma ve dinleme becerisinin sosyal yaşamdaki önemi nedir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 27. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sosyal davranış kuralları

04:00 Edep nedir, edepten ne anlamalıyız?

06:00 Sosyal davranış kavramı nasıl tanımlanır?

11:00 Sosyal davranış kuralları neden önemlidir?

17:30 Sosyal davranış kuralları evrensel midir?

32:00 Sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları

01:02:00 Sosyal Yaşamda "Tanıtma ve Tanıştırma" Kuralları

01:09:00 Sosyal yaşamımızdaki davranışların değişimi ve dönüşümü

01:19:00 Konuşma ve dinleme becerisinin sosyal yaşamdaki önemi

01:26:00 Sosyal medyada uymamız gereken görgü kuralları var mıdır?