Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan ile sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları konuşuldu.
Edep nedir, edepten ne anlamalıyız? Sosyal davranış kavramı nasıl tanımlanır? Sosyal davranış kuralları neden önemlidir? Sosyal davranış kuralları evrensel midir? Sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları nelerdir? Konuşma ve dinleme becerisinin sosyal yaşamdaki önemi nedir?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 27. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Sosyal davranış kuralları
04:00 Edep nedir, edepten ne anlamalıyız?
06:00 Sosyal davranış kavramı nasıl tanımlanır?
11:00 Sosyal davranış kuralları neden önemlidir?
17:30 Sosyal davranış kuralları evrensel midir?
32:00 Sosyal yaşamda ve iş ortamında görgü ve nezaket kuralları
01:02:00 Sosyal Yaşamda "Tanıtma ve Tanıştırma" Kuralları
01:09:00 Sosyal yaşamımızdaki davranışların değişimi ve dönüşümü
01:19:00 Konuşma ve dinleme becerisinin sosyal yaşamdaki önemi
01:26:00 Sosyal medyada uymamız gereken görgü kuralları var mıdır?