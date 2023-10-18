Musiki ve Tefekkür | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ile "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünün işaret ettiği anlam dünyası konuşuldu.

"Müzik ruhun gıdasıdır" sözünün işaret ettiği anlam dünyası nedir? Hangi türde müzikler ruha hitap eder? Musiki nasıl iyileştirir? Makamlar ile kişilikler arasında irtibat kurulabilir mi? Musiki ile zikir arasında nasıl bir irtibat var? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 29. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünün işaret ettiği anlam dünyası

10:00 Musiki ve Tefekkür

13:00 Hangi türde müzikler ruha hitap eder?

20:00 Musiki nasıl iyileştirir?

34:00 Musikinin irfani boyutu

40:00 Makamlar ile kişilikler arasında irtibat kurulabilir mi?

54:00 Musiki ile zikir arasında nasıl bir irtibat var?

01:02:00 Anadolu irfanı ve musiki